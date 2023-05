Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 maggio, Marina ribadirà a Roberto l'intenzione di non volerlo più nella sua vita, ecco che allora l'uomo sceglierà di dedicarsi a Tommaso e a Lara. Speranza guarderà inoltre molto agli studi e finirà per trascurare Samuel, il tutto mentre Giulia riceverà numerose minacce da Eduardo.

Guido e Castrese vogliono far chiarire Cerri e Mariella

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 15 maggio, Franco dovrà fronteggiare l'ennesima problematica sul luogo di lavoro vedendosi costretto a cedere il suo garage. Intanto Roberto e Lara si baceranno, Martinelli confiderà così che possano tornare insieme. L'uomo continuerà tuttavia a pensare a Marina e mal tollererà la distanza che si è venuta a creare con la moglie. Sullo sfondo infine anche Mariella e Cerri che si scontreranno nuovamente.

Nell'episodio di martedì 16 maggio, dopo la vendita del garage i coniugi Boschi cercheranno di trovare il modo per risollevarsi. A tal proposito mediteranno di andare via da Napoli per intraprendere una nuova esperienza lavorativa.

Il clan Eduardo invece tornerà ad impensierire Giulia, il tutto mentre Guido e Castrese si attiveranno per far riappacificare Cerri e Mariella.

Angela e Franco decidono di trasferirsi in Sicilia

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 17 maggio, Lara crederà di avere conquistato Ferri. All'improvviso però apparirà una donna che potrebbe stravolgere tutti i suoi progetti.

Intanto Giulia dovrà far fronte alle ripetute minacce provenienti dal boss Eduardo e nello stesso tempo apprenderà che Boschi e Giulia potrebbero lasciare la città. Per lei sarà una notizia sconvolgente.

Nella puntata di giovedì 18 maggio, Ferri penserà sempre alla sua amata Marina e si mostrerà amareggiato dal fatto che sia partita.

In questo periodo per lui complicato saranno importanti le presenze di Tommaso e Cristina. L'uomo all'improvviso prenderà una scelta inaspettata.

Nel frattempo, sia Angela che Franco prenderanno la decisione di andare via dalla città partenopea per iniziare una nuova vita in Sicilia. I Boschi riferiranno tutto a Giulia e poi a Renato. Quest'ultimo però potrebbe non esserne felice. In tutto questo Ornella escogiterà qualcosa per porre fine all'esuberanza di Otello.

Mariella cerca di far capire a Speranza i suoi errori

In base agli spoiler di venerdì 19 maggio, Ferri ha scelto di occuparsi di Lara e del piccolo Tommaso, in quanto Marina gli ha manifestato apertamente la volontà di non stargli più accanto.

Una telefonata però potrebbe cambiare nuovamente tutto. Speranza si dedicherà anche agli studi trascurando Samuel. Micaela approfitterà della situazione per avvicinarsi al ragazzo. A questo punto Mariella interverrà per far capire alla nipote i suoi errori ma nonostante ciò la giovane Altieri non modificherà il proprio comportamento.