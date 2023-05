È ormai tutto pronto per la finalissima di Amici: chi riuscirà a trionfare e vincere il talent?

Tra i possibili candidati il ballerino di latino americano Mattia Zenzola, che potrebbe sbaragliare la concorrenza ed aggiudicarsi così il premio finale.

Il 18enne è molto amato dal pubblico e quindi ha molte chance di vittoria considerato soprattutto che sarà proprio il pubblico da casa ad eleggere il vincitore: è alla sua seconda partecipazione ad Amici, lo scorso anno dovette però interrompere il suo percorso a causa di un infortunio alla caviglia.

Mattia Zenzola papabile vincitore di Amici 2022/2023

Manca dunque pochissimo alla finale del Serale di Amici di Maria, che andrà in onda in prima serata e in diretta tv oggi domenica 14 maggio. A contendersi la vittoria quattro allievi: Mattia, Wax, Isobel e Angelina.

Nelle ultime ore sono apparsi sui social diversi sondaggi in merito al possibile vincitore e molti di questi danno come favorito proprio Mattia Zenzola. Sarà davvero così? Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda della finale, visto che come accennato il vincitore verrà scelto esclusivamente dal pubblico attraverso il televoto. Secondo il regolamento della finale infatti, i quattro finalisti daranno vita a delle sfide suddivise in diverse manche, giudicate appunto dai telespettatori con lo strumento del televoto.

Il tutto fino ad arrivare a proclamare il vincitore assoluto di questa edizione che si aggiudicherà anche il montepremi finale di 150 mila euro.

Mattia e il periodo buio ad Amici legato dall'infortunio dello scorso anno

Stando ai pronostici quindi, potrebbe essere Mattia ad aggiudicarsi l'ambito montepremi. Il ballerino di latino non è alla sua prima esperienza nel Talent di Maria De Filippi, visto che aveva già partecipato lo scorso anno arrivando ad un passo dal Serale.

La sua avventura si era interrotta a causa di un infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ad abbandonare il programma.

A settembre ha così avuto la possibilità di rientrare grazie al volere del suo coach Raimondo Todaro. Il pubblico di Canale 5 lo conosce quindi molto bene e lo apprezza particolarmente. Proprio Mattia, ripercorrendo la sua avventura, ha ricordato come l'infortunio fu per lui uno dei momenti più bui.

Chi è Mattia Zenzola, uno dei finalisti di Amici: è di Bari e ha 18 anni

Mattia ha 18 anni, compiuti proprio durante la sua permanenza nella scuola di Amici. È originario di Bari e sin da piccolo si è appassionato alla danza, specializzandosi in latino americano e Zumba.

Nello scegliere il proprio percorso il ragazzo è stato influenzato dalla madre, anche lei insegnante di Zumba. Nonostante la giovane età, Mattia ha collezionato vari premi come ballerino di latino americano. Nel 2017 ad esempio, ha partecipato ai mondiali di Latino a Bucarest e si è classificato primo ai FIDS italiani.

Nonostante abbia ricevuto qualche rimprovero per l'ordine e la pulizia nella Casetta, Mattia è riuscito grazie al suo talento a conquistare i giudici del Serale, che lo hanno portato sino alla finale. Ora non resta che aspettare per scoprire se riuscirà a vincere questa edizione.