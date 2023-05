Partita ufficialmente la nuova soap opera La Promessa su Canale 5, con la prima puntata in cui il pubblico ha fatto la conoscenza di Jana. La giovane ragazza ha salvato la vita al secondogenito della ricca famiglia Lujaan. Il padre, come segno di riconoscenza, le ha offerto dei soldi ma la giovane ha chiesto di poter lavorare, venendo così accolta alla villa come cameriera. Da questo momento in poi, tantissimi colpi di scena catalizzeranno l'attenzione dei telespettatori che, tuttavia, hanno già premiato la soap con ascolti decisamente alti.

La Promessa puntate di giugno su Canale 5: chi ha ucciso Tomas?

Nel dettaglio le nuove anticipazioni della soap La Promessa svelano che Jana continuerà a voler sapere la verità sul suo doloroso passato. Sono ormai quindici anni che sua mamma Dolores è stata uccisa inspiegabilmente e che il suo fratellino è scomparso. Due eventi ai quale Jana non è ancora riuscita a dare una spiegazione.

Intanto, Tomas, il primogenito della famiglia Lujaan, muore senza alcuna spiegazione. Il fatto strano è che è l'unico a essere a conoscenza della vera ragione per la quale Jana ha chiesto di poter lavorare a La Promessa.

Con tutta probabilità, c'è qualcosa dietro la sua morte, visto che proprio lui sapeva la verità sulla scomparsa di Dolores, la mamma di Jana.

Dietro a questo delitto si scoprirà che c'è Cruz, la sua matrigna, nonché la responsabile della scomparsa della povera Dolores.

Partono le indagini sulla morte di Tomas nelle prossime puntate La Promessa

Subito si intuirà che la morte di Tomas non è di certo naturale e così il sergente Funes inizia a indagare, sperando di trovare il colpevole.

Cruz verrà arrestata con l'infamante accusa di aver ucciso il suo figliastro? Non dimentichiamo che la donna si è macchiata di un altro delitto, ovvero quello della morte della mamma di Jana.

Nel frattempo, Jana si ambienterà pian piano nella villa, cercando di non far scoprire a nessuno le sue reali intenzioni. La giovane non smetterà di indagare sul suo passato, sperando di mettere insieme tutte le tessere del puzzle.

Ma ecco che spunta una foto misteriosa.

Anticipazioni La Promessa puntate giugno 2023: il mistero della foto

Nelle prossime puntate de La Promessa che andranno in onda a giugno su Canale 5, Manuel verrà messo al corrente da Cruz che ora spetta a lui prendere in mano le sorti della famiglia, visto che Tomas è morto. Il ragazzo, però, non ne vorrà sapere, visto che i suoi unici interessi saranno l'aviazione e, soprattutto, la bellissima Jana.

Un nuovo mistero arriva per complicare le trame: spunta una foto alquanto misteriosa che ritrae Dolores insieme a Simona. Come mai le due donne si conoscevano?