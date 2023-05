In Terra Amara la vita di Demir cambierà da un giorno all'altro e verrà segnata dalla tragica morte di Hünkar, che verrà uccisa a pugnalate da Behice. Sarà lui a rinvenire il corpo e a portarlo a Villa Yaman. Tutti gli abitanti della tenuta dovranno affrontare qualcosa di inaspettato: un dolore lancinante che non darà pace. Il più a soffrirne sarà ovviamente Demir, che non farà altro che piangere accanto alla salma della madre.

Demir trova il corpo senza vita della madre

Sarà Demir a trovare il corpo senza vita di Hünkar tra le rovine di Çukurova.

Nessuna aveva più notizie della donna da tempo, ma in pochi si sarebbero immaginati una morta così violenta e cruenta. Presenterà delle ferite all'addome: a Demir non sarà ancora chiaro con quale arma sia stata uccisa, ma avrà la certezza che qualcuno in città la odia sul serio.

Sarà disperato e le sue urla faranno eco nell'intera valle di Çukurova. Un momento straziante per il giovane Yaman, che farà fatica a credere che la madre se ne sia andata per sempre.

La salma di Hünkar arriva a Villa Yaman

Demir non aspetterà che il corpo della madre venga preso per essere portato in obitorio, sarà lui stesso a farsene carico. Lo prenderà, lo metterà nella macchina e lo porterà a Villa Yaman: vuole che la salma della madre giaccia in quello che è sempre stato il suo letto.

L'arrivo del corpo di Hünkar a Villa Yaman sarà colmo di tensione e disperazione. Züleyha e Saniye rimarranno attonite quando si renderanno conto che la donna se n'è andata via per sempre, sarà veramente difficile da credere.

La disperazione di Demir

Demir prenderà in braccio il corpo della madre e lo porterà nella sua camera.

Lo metterà nel letto e si inginocchierà vicino a lei. Demir non riuscirà a reggere un simile dolore e in lacrime non farà altro che ripetere: "Perché te ne sei andata. Dimmi che non sei morta, per favore".

Züleyha osserverà la scena sul ciglio della porta e non riuscirà a trattenere le lacrime. Nessuna era pronto ad affrontare la morte di Hünkar e il destino della tenuta è destinato a cambiare per sempre.

Demir non riuscirà a darsi pace e continuerà ad accarezzare le mani della madre. "Sono così fredde", dirà singhiozzando.

Il piano diabolico di Behice

Nella tenuta tutti si prepareranno a dare l'estremo saluto a Hünkar e Demir cercherà di farsi forza anche per trovare l'assassino che gli ha tolto per sempre la madre. Non sarà facile da scovare, anche perché Behice è stata brava a non lasciare la minima traccia.

La donna, però, proverà ad allontanare da sé qualsiasi tipo di sospetto, per questo proverà a far incriminare Sevda, nascondendo a casa sua i gioielli sfilati dal corpo di Hünkar dopo l'omicidio da lei commesso.