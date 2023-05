Cosa succederà nella prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024? Chi tornerà in onda con le sue trasmissioni e chi invece rischierà di essere escluso?

Tra i nomi certi spicca quello di Maria De Filippi, mentre tra quelli incerti figura quello di Barbara d'Urso, che dalla prossima stagione potrebbe passare in Rai.

Barbara d'Urso in bilico nei palinsesti Mediaset 2023/2024

Per i palinsesti della prossima stagione televisiva è confermata la presenza di Maria De Filippi al timone di Uomini e donne, C'è posta per te, Amici 23 e Tu si que vales.

Situazione differente per Barbara d'Urso che sarebbe in bilico e il suo futuro al timone di Pomeriggio 5 non sarebbe confermato al 100%.

A quanto pare Barbara D'Urso non avrebbe raggiunto ancora un accordo con l'azienda per rinnovare il contratto che scadrà a dicembre 2024.

Enrico Papi verso il ritorno in prima serata

Federica Panicucci, invece, potrebbe lasciare la conduzione di Mattino 5, ma per lei non ci sarebbe spazio in prime time per una nuova edizione di Back to school. Dopo il flop di quest'anno, la trasmissione non sarebbe stata riconfermata.

Enrico Papi invece, dopo l'esperienza a L'Isola dei famosi, potrebbe tornare in prime time al timone de La Pupa e il Secchione su Italia 1.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione del Grande Fratello Vip 8, si va verso una riduzione in prime time.

Grande Fratello Vip ridotto: anticipazioni palinsesti Mediaset 2023/2024

Il reality show tornerà da settembre con la conduzione di Alfonso Signorini, ma a differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime stagioni, potrebbe esserci una sospensione della doppia puntata serale.

Il reality show potrebbe tornare a una programmazione "standard", che prevede la messa in onda di un singolo appuntamento settimanale in prime time, così come sta accadendo con L'isola dei famosi.

Un'altra novità del reality show condotto da Alfonso Signorini riguarderà la commistione nel cast tra vip e nip: non solo personaggi famosi, ma anche persone comuni che verranno scelte con i casting che si svolgeranno per tutta l'estate in giro per l'Italia.

Ciao Darwin torna in prime time con Bonolis nei palinsesti Mediaset 2023/2024

Tra le novità del prime time Mediaset della prossima stagione tv spicca anche il ritorno di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis.

Le registrazioni sono in corso in queste settimane, ma per vedere in onda la nuova stagione del programma Mediaset bisognerà attendere il prossimo settembre, quando partirà ufficialmente la nuova stagione su Canale 5.