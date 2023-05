Amici 22 si è concluso lo scorso 14 maggio 2023, ma dietro le quinte del talent show si starebbe già lavorando per la prossima edizione. Secondo un'indiscrezione riportata dall'esperto di gossip Amedeo Venza, nel cast di Amici 23 potrebbero tornare due ex per eccellenza: Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Ovviamente, si tratta solo di pettegolezzi poiché non c'è alcuna conferma.

L'indiscrezione su Amici 23

Maria De Filippi starebbe lavorando per portare nella prossima edizione di Amici 23 due ex "eccellenti". Secondo Amedeo Venza, potrebbero fare ritorno all'interno del programma Veronica Peparini e Kledi Kadiu.

La prima ha detto addio al talent show quest'anno per intraprendere nuovi progetti di lavoro.

Due anni fa, l'insegnante di danza aveva portato alla vittoria Giulia Stabile: si trattò di un grande successo, visto che per la prima volta una ballerina ha vinto il programma e non solo il suo circuito. In merito a Kledi, invece, si tratterebbe di un ritorno in grande stile: il ballerino è stato uno degli allievi delle prime edizioni del talent show. Nelle stagioni successive fece parte del corpo di ballo dei professionisti.

Ovviamente, è bene prendere la notizia come un gossip, poiché dalla redazione di Amici di Maria non è ancora trapelato nulla.

Raimondo Todaro e Arisa sarebbero a rischio permanenza

Per quanto riguarda il cast dei professori, sembrerebbero essere sulla graticola sia Raimondo Todaro e Arisa.

Il primo sembrerebbe aver discusso con Maria De Filippi, la quale lo avrebbe definito presuntuoso e sempre alla ricerca di "complotti" contro di lui. La seconda, invece, sembrerebbe voler dedicare più spazio alla musica.

Nei giorni scorsi, si è parlato anche di un possibile approdo nel cast di Amici 23 di Giuseppe Giofrè: il danzatore quest'anno ha ricoperto il ruolo di giudice esterno insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Per lui potrebbe esserci un ruolo di coach per il circuito danza.

Celentano-Cuccarini-Zerbi-Lo verso la riconferma

Tra i professori che non dovrebbero avere problemi per la prossima edizione di Amici di Maria ci sarebbero Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Rudy Zerbi quest'anno non è riuscito a portare alcun allievo alla finale del serale, ma per Maria De Filippi non ci sarebbe alcun problema.

Cuccarini da insegnante di danza è passata al canto e ha portato alla finale Angelina Mango. La maestra Celentano non sarebbe mai stata messa in discussione, mentre Emanuel Lo dovrebbe anch'egli andare verso il bis come coach: la sua ballerina Maddalena Svevi è stata eliminata solamente alla semifinale di Amici 22.