Quando finisce Uomini e donne su Canale 5? U&D saluterà il suo pubblico in anticipo rispetto a quella che doveva essere la programmazione standard del talk show.

La trasmissione si congederà venerdì 12 maggio, lasciando poi spazio alla messa in onda di repliche.

Maria De Filippi si ferma in anticipo con Uomini e donne: arriva lo stop su Canale 5

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne su Canale 5 rivelano che la trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi quest'anno saluterà il suo pubblico nel corso della giornata di venerdì 12 maggio 2023.

È questo il giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata di questa intensa e fortunata stagione, che ancora una volta è stata premiata dal pubblico con ottimo risultati auditel.

I colpi di scena non mancheranno, dato che ci sarà spazio in primis per le scelte finali dei due tronisti: Nicole e Andrea saranno chiamati a svelare il nome della persona con la quale intendono costruire un percorso d'amore stabile lontani dai riflettori mediatici.

Ecco quando finisce Uomini e donne, poi spazio alle repliche

Di conseguenza calerà il sipario sul talk show e dalla settimana successiva inizierà un ciclo di repliche.

Per continuare a tener compagnia al pubblico per qualche tempo, saranno riproposte le puntate più significative di questa edizione del programma, in onda come sempre nello slot che va dalle 14:45 alle 16:05.

Tuttavia le repliche di Uomini e donne non copriranno l'intera programmazione estiva di Canale 5.

Durante la stagione estiva, Uomini e donne verrà sostituito dalla nuova soap La promessa

Entro fine maggio anche le repliche del talk show saranno sospese dalla fascia del pomeriggio e inizierà ufficialmente il periodo di pausa per la trasmissione di Maria De Filippi.

Il programma da giugno sarà sostituito dalla nuova soap opera spagnola dal titolo La promessa, di cui proprio in questi giorni sono iniziati a circolare i primi promo ufficiali.

Intrighi, passioni e delitti prenderanno il posto delle vicende dei vari protagonisti del dating show più longevo e seguito d'Italia.

L'appuntamento con Uomini e donne, però, è già confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset.

Ancora una volta Maria De Filippi si ritroverà protagonista in studio insieme ai volti storici del trono over e alle new entry del trono classico per animare i pomeriggi di quasi tre milioni di spettatori.