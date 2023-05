Un posto al sole continua ad andare in onda su Rai 3 alle ore 20:50. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dal lunedì 15 a venerdì 19 maggio, rivelano che Lara continuerà a sperare in un ritorno di fiamma con Roberto, soprattutto dopo che i due si sono scambiati un bacio. Ferri, invece, sarà distrutto dall'allentamento di Marina e non saprà più come affrontare la situazione, sempre più complicata. Angela e Franco, invece, si prepareranno per vivere una nuova avventura lavorativa in Sicilia.

Angela e Franco decidono di trasferirsi in Sicilia

Franco, oltre alla difficile situazione con Angela, dovrà affrontare un momento difficile che riguarderà la vendita del garage. Più tardi, però, i genitori di Bianca si riavvicineranno e sembreranno pronti a gettarsi a capofitto in una nuova avventura lavorativa. Grazie alla ritrovata serenità in famiglia, Bianca riuscirà finalmente a confidarsi con la madre. Intanto Giulia verrà a conoscenza dell'intenzione della figlia di trasferirsi in Sicilia. Franco e Angela giungeranno a una decisione definitiva, e annunceranno la partenza per l'isola. Oltre alla notizia del trasferimento della figlia, Giulia si ritroverà nel mirino del clan di Eduardo e riceverà delle minacce.

Mariella avrà una nuova discussione con Cerruti. Guido e Castrese cercheranno di darsi da fare per far si che l'amicizia tra Mariella e Cerruti non venga rovinata. Ornella verrà raggiunta da un'interessante idea su come allontanare Otello e non averlo più alle calcagna.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: Roberto prende una decisione istintiva su Lara

Lara continuerà a essere sempre più vicina a Roberto, approfittando dell'assenza di Marina. I piani di Lara, però, rischieranno di essere compromessi dall'arrivo di una donna misteriosa. Proseguirà il feeling tra Tommaso e la piccola Cristina.

La cosa farà molto piacere a Ferri che, considerata anche la partenza di Marina, prenderà una decisione istintiva su Lara. La distanza presa da Marina nei confronti di Ferro spingerà inevitabile l'uomo ad avvicinarsi a colei che crede essere la madre di suo figlio. L'arrivo di una telefonata misteriosa rischierà di mandare a monte tutti i piani di Martinelli.

Speranza sarà sempre più indaffarata e concentrata sui suoi studi, tanto da arrivare a trascurare Samuel. Ad approfittare della situazione ci sarà Micaela, che rincuorerà il ragazzo con i suoi modi di fare. Ad accorgersi della vicinanza tra i due sarà subito Mariella. Per Speranza ci saranno nuovi guai in arrivo che non riuscirà a evitare.