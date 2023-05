Lo scorso 12 maggio, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori di Celine Blue. Subito dopo il parto l'influencer ha postato alcune foto che ritraevano la neonata, facendo storcere il naso ad alcuni follower. Il 23 maggio, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è finita al centro di alcune critiche per l'eccessiva esposizione mediatica che sta riservando alla figlia: alcuni utenti non hanno gradito le foto della neonata in veste di "modella".

La foto della discordia

Il 23 maggio 2023, Sophie Codegoni ha lanciato la sua prima collezione per bebè.

Per mostrare uno dei capi ha deciso di farlo indossare direttamente alla sua bambina Celine Blu. Nella didascalia, l'influencer ha scritto orgogliosa: "Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione…Vi prego che cute".

Dopo il parto, Sophie e Alessandro Basciano avevano postato sui social la foto della neonata. E ancora, avevano deciso di postare alcuni scatti per la festa organizzata da Alessandro alla fidanzata dopo essere tornata a casa dall'ospedale.

La critica di alcuni utenti del web

La foto della neonata in veste di "modella per un giorno" è finita al centro delle critiche da parte di alcuni utenti.

Un follower ha affermato: "Tutto molto bello, ma non vedi come alle gambe e alle braccia sente freddo?".

Un altro utente ha chiesto alla stessa Codegoni come mai la bambina abbia un colorito diverso sugli arti superiori e inferiori. Un altro utente si è complimentato per la bellezza della neonata, ma al tempo stesso ha consigliato di non mettere fascette in testa per i primi 6 mesi di vita: "Ognuno è libero di fare come crede però io fossi in te mi informerei meglio su alcune questioni".

Un utente ha sbottato per l'eccessiva esposizione mediatica alla quale è sottoposta la piccola Celine Blue: "È bellissima, ma basta social". Un altro utente invece ha accusato Sophie Codegoni di voler fare business sulla bambina.

Alessandro Basciano si tatua il nome di Celine Blue

Mentre Sophie Codegoni è alle prese con la sua prima collezione per bambini appena nati, Alessandro Basciano ha deciso di fare un tatuaggio dedicato alla seconda figlia.

Scendendo nel dettaglio, il deejay ligure ha deciso di tatuarsi sul petto il nome della figlia. Alessandro Basciano ha già un figlio avuto da una precedente relazione, mentre la sua compagna Sophie Codegoni è diventata mamma per la prima volta. La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip 6 e quel momento è diventata inseparabile.