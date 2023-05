Chi ci sarà nel cast di Temptation Island 2023? Quali saranno le nuove coppie che si metteranno in gioco nella nuova edizione del celebre reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi?

L'appuntamento con il reality show è uno dei più attesi di questa nuova stagione televisiva estiva: da giugno in poi terrà compagnia ai telespettatori per buona parte della stagione estiva.

Tra le coppie in gara, però, non ci saranno quelle che si sono formate nello studio di Uomini e donne.

Riparte l'appuntamento con Temptation Island 2023 nel prime time di Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova edizione di Temptation Island partirà il prossimo 26 giugno nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Nuove coppie si metteranno alla prova per cercare di superare la sfida delle tentazioni e, in tal modo, riuscire a capire se quello che provano è vero amore oppure no.

I casting si stanno ancora svolgendo e, come svelato dall'autrice Raffaella Mennoia in una delle sue ultime interviste, complessivamente ci saranno sei/sette coppie.

Maria De Filippi fa fuori le coppie di Uomini e donne da Temptation Island 2023

La vera novità che, tuttavia, potrebbe deludere i fan di Uomini e donne, riguarderà l'assenza di coppie famose in gara.

Maria De Filippi, produttrice del reality show e supervisore, ha scelto di far fuori dal cast i protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e donne.

Nel cast, infatti, non ci saranno coppie famose o comunque conosciute al pubblico di Canale 5, che si metteranno alla prova, bensì persone sconosciute che verranno scelte in queste settimane.

Di conseguenza, per questa edizione, non ci sarà spazio per Lavinia Mauro e Alessio Corvino nel cast: in tantissimi, infatti, avevano sperato di poterli vedere alle prese con questa nuova esperienza dopo la scelta finale avvenuta qualche mese fa a Uomini e donne.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino fuori dal cast di Temptation Island 2023

La coppia Lavinia-Alessio, infatti, poteva essere perfetta per Temptation Island, dato che i due in diverse occasioni hanno parlato di gelosia: la sfida delle tentazioni avrebbe potuto dare loro una mano per cercare di capire quale strada intraprendere, ma così non sarà.

Nel cast del reality show delle tentazioni, non ci sarà spazio neppure per l'arrivo di Carola e Federico: anche questa coppia nata nello studio di Uomini e donne, non prenderà parte alla prossima edizione del programma prodotto da Maria De Filippi.

E, a questo punto, per scoprire le nuove coppie in gara non resta altro che attendere i prossimi giorni, quando inizieranno ad essere spoilerate sui profili social della trasmissione.