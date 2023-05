Il successo della soap opera Terra amara non si ferma, tanto che il pubblico Mediaset ha chiesto la prima serata nei mesi estivi, come solitamente succedeva con le soap opera di punta. Intanto le anticipazioni delle nuove puntate corrono veloci e svelano che la caduta dal divano del piccolo Kerem Ali scatenerà una catena di eventi nefasti che coinvolgeranno diversi personaggi, in primis Zuleyha e Yilmaz.

Il dolore sarà grande, anche perché la famiglia Yaman dovrà affrontare il dolore per la perdita di Hunkar, morta per mano di Behice. Di seguito cosa accadrà nei prossimi episodi su Canale 5.

Zuleyha somministra un sonnifero agli abitanti della villa per scappare con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che la morte di Hunkar getterà tutta la città nella disperazione, anche perché non si saprà per quale motivo sia stata uccisa. Zuleyha si impegnerà a cercare il colpevole, ignara che sia proprio vicino a lei: si tratta di Behice.

Dopo qualche tempo Zuleyha e Yilmaz decideranno di scappare per vivere il loro amore. Per far sì che non vengano scoperti, la giovane Altun metterà del sonnifero nelle bevande degli abitanti della villa. Quando tutti saranno sprofondati nel sonno, ecco che raggiungerà Yilmaz e Kerem Ali.

Purtroppo qualcuno farà la spia e la giovane coppia verrà prima intercettata dalla polizia, poi portata davanti al pubblico ministero.

Sarà stata opera di Demir?

Demir e Yilmaz fanno pace

Continuando con gli spoiler di Terra amara, degli episodi che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Demir sarà pronto a concedere il divorzio a Zuleyha, ormai certo che non lo possa mai amare. Inaspettatamente arriverà anche la pace con l'eterno rivale Yilmaz.

I due si stringeranno la mano e prometteranno a vicenda di non farsi più la guerra.

Zuleyha potrà coronare il suo sogno d'amore, ma il destino la travolgerà con un evento tragico.

La tragedia mette in ginocchio tutta Çukurova

Che cosa succederà ora che tutto sembra filare per il verso giusto? Come raccontano le trame delle nuove puntate di Terra amara, il piccolo Kerem Ali cadrà rovinosamente dal divano, battendo la testa.

Mujgan, disperata, chiamerà Yilmaz per informarlo di quanto successo e per avvisarlo che il piccolo si trova in ospedale in condizioni critiche.

In men che non si dica Yilmaz si metterà al volante e correrà a tutta velocità per raggiungere il bimbo. Proprio sulla stessa strada passeranno Zuleyha e Demir, in procinto di recarsi in tribunale per il divorzio. Yilmaz perderà il controllo della vettura e precipiterà in un burrone.

Demir correrà a estrarlo dalla macchina prima che esploda e lo porterà in ospedale. Le sue condizioni saranno disperate.