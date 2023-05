Continua l'incredibile successo di Terra amara la soap opera turca in onda su Canale 5 campionessa di ascolti. A giugno Mediaset cambierà il palinsesto e diversi programmi andranno in pausa fino a settembre, mentre altri subiranno modifiche.

Questo è il caso della soap con protagonista Zuleyha, che andrà incontro a variazioni nei mesi estivi. Nel frattempo, Mauro Coruzzi - in arte Platinette - ha analizzato i motivi del successo di Terra Amara nella sua rubrica sul settimanale Di Più Tv.

Stando al parere del giornalista, la telenovela catturerebbe l'interesse per la spiazzante dinamica tra buoni e cattivi, tanto da raggiungere picchi di ascolto al pari dell'intramontabile Beautiful, che va in onda ormai da decenni.

Il pubblico di Terra amara chiede la prima serata su Canale 5 in estate

Nelle scorse annate, Mediaset ha sempre trasmesso in prima serata - solitamente nel weekend - puntate della soap opera di punta. Ne sono due esempi ben noti Il Segreto e Una Vita.

Decisione che è stata premiata con ascolti record da parte dei telespettatori, felici di poter vedere la loro soap preferita anche nel prime time della rete ammiraglia.

Platinette ha preso in esame il grande successo della telenovela nella sua rubrica dedicata ai programmi Tv. L'artista ha fatto sapere che il pubblico ha chiesto a gran voce di poter vedere Terra amara in prima serata, meglio ancora se nei mesi di questa estate 2023. Mediaset li accontenterà?

Terra amara cambia la programmazione estiva da giugno

Nel dettaglio, Platinette riporta: “Il pubblico ha chiesto molte volte di poter seguire Terra amara anche in prima serata, magari proprio durante il periodo estivo”.

Un regalo che avrebbe fatto felicissimi fan della soap opera turca, anche perché su Canale 5 durante il periodo estivo, alcuni dei programmi più seguito andranno in pausa fino a settembre: parliamo in primis di Uomini e donne e di Pomeriggio 5.

Purtroppo, quello di vedere la soap turca in prima serata sarà un desiderio non realizzabile. Mediaset non manderà in onda la soap e deluderà anche un'altra aspettativa del pubblico.

Mediaset delude i telespettatori di Terra amara

Ebbene sì, altra doccia fredda per chi sperava di trascorrere più tempo in compagnia della soap opera turca.

Nel corso di questa estate 2023, non ci saranno nemmeno le solite "maxi puntate" che Canale 5 mandava in onda per sopperire alla pausa degli altri programmi. Ogni episodio di Terra amara durerà come di consueto, per poi passare il testimone al nuovo gioiellino acquistato da Mediaset.

Parliamo della soap La Promessa, che sembra aver già incuriosito parecchio il pubblico di Canale 5.