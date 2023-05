L'appuntamento con Terra amara prosegue nella fascia del pomeriggio e, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo colpo di scena che avrà come protagonista Zuleyha.

La donna verrà privata del suo piccolo Adnan e, a quel punto, finirà per perdere le staffe dato che questa volta, il piano vendicativo non verrà attuato da suo marito bensì da Yilmaz.

Yilmaz porta via il piccolo Adnan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, rivelano che Yilmaz scoprirà tutta la verità sul piccolo Adnan e, dopo anni di silenzi e segreti, verrà finalmente informato del fatto che si tratta di suo figlio.

A quel punto, Demir, deciderà di rendere la notizia pubblica e deciderà di annunciare una conferenza stampa ufficiale, durante la quale farà chiarezza sul bambino, ammettendo di essere comunque disposto a prendersi cura di lui, nonostante non sia suo figlio naturale.

La reazione di Yilmaz non sarà delle migliori e, nel corso dei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5, ecco che deciderà di attuare un piano vendicativo che non passerà affatto inosservato.

Zuleyha disperata per suo figlio Adnan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Approfittando della conferenza stampa indetta da Demir, ecco che Yilmaz deciderà di passare all'azione e finirà per rapire il piccolo figlio di Zuleyha.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in onda su Canale 5 rivelano che l'uomo porterà via il bambino e verrà visto solo dalla coppia composta da Saniye e Gaffur, i quali preferiranno tacere e non proferiranno parola.

Insomma, Yilmaz metterà in atto un sorta di rapimento ai danni del bambino e lo porterà via dalla sua mamma.

Un durissimo colpo per la donna che, disperata, inizierà a temere che Yilmaz possa privarla per sempre del suo amato bambino.

Zuleyha su tutte le furie con Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che il "rapimento" del bambino non durerà a lungo.

Poche ore dopo essere scappato via con Adnan, ecco che Yilmaz tornerà di nuovo a casa e riporterà il bambino dalla sua mamma, precisando di averlo fatto solo per non dare un ulteriore dolore a Zuleyha.

La reazione della donna, però, sarà furiosa: Zuleyha accuserà Yilmaz di aver attuato la stessa strategia crudele di Demir, privandola di suo figlio, motivo per il quale gli chiederà di stare alla larga da lei e dal bambino.