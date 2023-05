L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni delle prossime puntate che presto andranno in onda in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per l'ennesima guerra in casa tra Zuleyha e Demir.

I due coniugi si ritroveranno ai ferri corti, complici i sospetti dell'uomo, il quale inizierà a credere che sua moglie si veda ancora di nascosto con il suo "grande amore" Yilmaz.

Demir porta via i figli a Zuleyha: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara previste su Canale 5, rivelano che Demir andrà su tutte le furie dopo che inizierà a sospettare che sua moglie continui a vedersi di nascosto con Yilmaz.

Il ricco imprenditore non riuscirà ad accettare l'idea del tradimento, motivo per il quale deciderà di passare subito ai fatti.

Lo scopo di Demir, infatti, sarà quello di punire la donna e in tal modo toglierle ciò che di più caro ha al mondo: i suoi due amati figli.

Una vendetta spietata e crudele quella di Demir, il quale non si farà scrupoli a causare l'ennesima sofferenza a sua moglie, la quale continuerà a sostenere di non aver fatto nulla di male con Yilmaz e di non averlo mai tradito.

La vendetta spietata di Demir: anticipazioni Terra Amara

La situazione tra i due assumerà una piega del tutto inaspettata: le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha arriverà a perdere le staffe e il pieno controllo della situazione nei confronti del marito.

La donna, infatti, in presa a un raptus di follia, lo colpirà con un'arma da fuoco e ne metterà a repentaglio la sua vita.

Le condizioni di salute di Demir desteranno non poche preoccupazioni ma, nel corso del tempo, l'uomo riuscirà a riprendersi e porterà avanti la sua battaglia legale contro la mamma dei suoi due figli, con lo scopo di metterla "KO".

Solo dopo un po' di tempo, Demir deciderà di cambiare idea: non lo farà per amore, bensì per salvaguardare l'onore della sua famiglia.

Zuleyha trattata da serva: anticipazioni Terra Amara prossima puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che la donna verrà scarcerata e potrà tornare di nuovo presso villa Yaman ma, da questo momento in poi, Demir non la considererà più sua moglie e la inizierà a trattare come se fosse una serva qualsiasi che lavora alla sua tenuta.

E, come se non bastasse, Zuleyha verrà tenuta sempre a debita distanza dai piccoli Adnan e Leyla: i due bambino, infatti, continueranno a vivere in un luogo segreto.

Fino a quando andrà avanti tale situazione? Zuleyha troverà la forza e il coraggio di ribellarsi oppure accetterà tutto passivamente? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.