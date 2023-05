In Terra Amara Gaffur si dovrà preparare a dare il suo ultimo saluto a Saniye. La donna morirà sul colpo investita da una macchina e a Gaffur spetterà anche il compito di riconoscere il corpo nell'obitorio di Adana. Un momento veramente molto difficile per lui perché, oltre alla perdita della moglie, anche Gülten lotterà tra la vita e la morte dopo essere stata investita insieme a Saniye.

La serenità della famiglia Taşkın spazzata via da un grave incidente stradale

Saniye e Gaffur si prepareranno a vivere forse il momento più sereno della loro vita: Gülten si è sposata con Çetin e presto arriverà un bebè, loro sono diventati i genitori adottivi della piccola Üzüm e in più sono finalmente riusciti a comprarsi una bella casa.

Tutta questa tranquillità, però, verrà ben presto spazzata via dall'ennesima tragedia che vedrà coinvolte Saniye e Gülten.

Saniye e Gülten vengono investite da Haşmet

Le due donne, mentre si troveranno in strada con il furgone della famiglia Yaman, foreranno una ruota. Scenderanno per cambiarla, ma dopo aver estratto la ruota di scorta dal cofano, quest'ultima inizierà a rotolare lungo la carreggiata.

Saniye e Gülten si appresteranno a recuperarla, ma come un fulmine arriverà una macchina con all'interno Haşmet e il figlio, e le travolgerà in pieno. I corpi delle due donne giaceranno sull'asfalto, e Haşmet e il figlio temeranno di essere incriminati per omicidio, così decideranno di non prestare soccorso e scapperanno via.

Gaffur viene a sapere che Saniye è morta

Per le due donne non ci saranno buone notizie: Saniye morirà sul colpo, mentre Gülten verserà in condizioni molto gravi e verrà sottoposta a un serio intervento chirurgico. La polizia arriverà a Villa Yaman e informerà Gaffur della morte della moglie. Lui non riuscirà a darsi pace: la sua compagna di vita se n'è andata per sempre, lasciando un tremendo vuoto nel suo cuore.

A Gaffur spetterà forse il compito più duro della sua vita: andare in obitorio per il riconoscimento del corpo. Non sarà da solo, ad accompagnarlo ci saranno Züleyha, Fadik e Raşit.

Üzüm perde anche la madre adottiva

Gaffur entrerà nella stanza in cui giace il corpo di Saniye e non farà altro che piangere. Non si capaciterà del fatto che la moglie non ci sia più, gli sembrerà tutto così assurdo: "Non lasciarmi - urlerà Gaffur tra le lacrime - come farò senza di te".

Per Gaffur sarà un momento veramente difficile da affrontare, anche perché spetterà a lui il compito di dire a Üzüm che anche la sua mamma adottiva purtroppo non c'è più. L'infanzia della bambina è già stata movimentata da diversi lutti: suo padre è morto mentre si trovava in carcere, mentre la madre è deceduta per via di un brutto male ai polmoni.