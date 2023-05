Cosa ne sarà di Züleyha e i suoi figli dopo la fine della quarta stagione di Terra Amara? Il racconto della serie si ferma alla fine degli anni Settanta, ma nell'ultima puntata viene raccontato che cosa succederà a tutti i personaggi nei 40 anni a seguire. Züleyha vive principalmente per i suoi figli Adnan e Leyla: e proprio quest'ultima la rende anche nonna del piccolo Demir.

Tante novità nella famiglia di Züleyha

La vita sentimentale di Züleyha non è stata per niente facile: non è riuscita a vivere il suo amore con Yilmaz a causa della sua morte prematura in un incidente stradale, poi ha detto addio anche a Demir, morto a causa di Abdülkadir, e infine anche Hakan viene ucciso da Betül.

Dopo l'ennesimo lutto Züleyha ha deciso di dire per sempre addio all'amore, con l'intento di dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alla sua Çukurova.

L'ultima puntata di Terra amara, in onda presumibilmente l'anno prossimo su Canale 5, racconterà come sarà la vita di ogni personaggio negli anni a seguire, e per la famiglia di Züleyha ci sono tante novità.

Leyla sposa Mustafa e diventa il capo dell'azienda di famiglia

Facendo un salto nel 2022 si scopre che Züleyha ha ormai 72 anni e vive ancora a Villa Yaman. Non ha abbandonato la gente di Çukurova per tornare nella sua Istanbul, anzi si è dedicata interamente a loro e all'azienda di famiglia, anche se quest'ultima ha un nuovo capo.

La figlia Leyla ha deciso di seguire le orme del padre laureandosi in Ingegneria meccanica a Berlino.

Proprio qui ha conosciuto Mustafa Ağa: i due sono convolati a nozze e dalla loro unione è nato un bambino, che Leyla in onore del padre ha chiamato Demir.

Leyla è a capo dell'azienda di famiglia e l'ha fatta diventare una delle più importanti di tutta la Turchia. Il fratellastro Adnan, invece, ha deciso di seguire una strada diversa.

Adnan racconta la storia della madre in un film

Adnan si è trasferito in Inghilterra per studiare cinema, diventando uno dei registi più famosi della Turchia. Proprio nel suo paese ha vinto diversi premi, ma la soddisfazione più grande riesce ad averla grazie a un film in cui racconta la storia della madre.

Riesce a produrlo grazie ai racconti della nonnina Azize, perché nonostante la vecchiaia (morirà a 109 anni diventando una delle donna più longeve della Turchia) e la demenza senile riesce a ricordare i fatti che hanno scosso maggiormente la vita di Züleyha.

Grazie a questi racconti Adnan produce un film intitolato Bir Zamanlar Çukurova (C'era una volta Çukurova, che è anche il titolo originale di Terra amara, ndr). Riesce a presentare il film al Festival internazionale del cinema di Berlino e la madre non potrebbe essere più orgogliosa di lui.