Terra Amara, la soap in onda su Canale 5, è sempre ricca di colpi di scena e le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano tra Zuleyha e Mujgan ci sarà anche un periodo di tregua. Succederà quando Yilmaz, stanco della morbosità della donna, non permetterà a sua moglie di vedere Kerem Ali. Zuleyha aiuterà la sua rivale che approfitterà del momento per prendere il bambino e scappare con lui. Nella fuga, tuttavia, Mujgan cercherà di attraversare il fiume e suo figlio verrà trascinato dalla corrente, rischiando di annegare. Sarà proprio Zuleyha a salvare la vita del piccolo Kerem Ali e ad evitare la tragedia.

Yilmaz sarà fuori di sé e la sua ex fidanzata proverà a calmarlo, difendendo le ragioni di Mujgan.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha aiuterà Mujgan a vedere Kerem Ali

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Zuleyha e Mujgan si troveranno vicine in un momento di forte sofferenza. La dottoressa sarà disperata perché Yilmaz non le permetterà di vedere il suo bambino e chiederà alla sua rivale un aiuto in questa difficile situazione. Zuleyha metterà da parte il rancore e le cattiverie passate, nessuno più di lei può capire cosa significhi per una madre non poter tenere tra le braccia il proprio figlio. La donna si recherà al ranch e mentirà con Nazire, chiedendole di lasciare che porti con sé Kerem Ali e che ha ottenuto da Yilmaz il permesso di far incontrare al piccolo suo fratello Adnan.

In questo modo, Mujgan riuscirà a riabbracciare il suo bambino.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan scapperà con suo figlio tentando di attraversare il fiume

Le prossime puntate di Terra amara saranno ricche di emozioni, perché Mujgan rivedrà suo figlio dopo la lontananza imposta da Yilmaz. Zuleyha, tuttavia, sbaglierà a sottovalutare l'impulsività della sua rivale che sfiorerà la pazzia.

La dottoressa, infatti, sfrutterà la buona fede della moglie di Demir per portare via con sé Kerem Ali, scappando con lui. Con il bambino tra le braccia, Mujgan tenterà di attraversare il fiume, ma mentre sarà in acqua scivolerà all'improvviso e Kerem Ali sarà trascinato dalla corrente. La nipote di Behice sarà disperata, ma la stanchezza non le permetterà di raggiungere suo figlio che rischierà di annegare.

Zuleyha minaccerà Yilmaz per difendere Mujgan, Demir sentirà tutto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Keremi Ali sarà il balìa della corrente e le urla spaventate di Mujgan attireranno l'attenzione di Zuleyha che non esiterà un attimo a tuffarsi nell'acqua. La moglie di Demir riuscirà a portare in salvo il bambino e con Mujgan raggiungerà il ranch. Ad attendere le due donne, però, ci sarà Yilmaz che sarà infuriato nel vederle fradice e con suo figlio. Zuleyha spiegherà quello che è accaduto e Akkaya perderà la pazienza scagliandosi contro sua moglie. La tensione sarà alta, perché Yilmaz non esiterà a puntare una pistola contro sua moglie, dicendosi stanco di lei. Zuleyha interverrà in difesa di Mujgan e avvertirà Yilmaz che se farà una pazzia non la rivedrà mai più.

La moglie di Demir spiegherà che quando la dottoressa stava per sposarlo, lei le aveva mentito dicendole che non lo amava più. Yilmaz ci calmerà, riconoscendo che in qualche modo Mujgan è stata vittima del grande amore tra lui e Zuleyha. La signora Altun andrà via, ma davanti a sé troverà Demir che ha visto e ascoltato tutto.