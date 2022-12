Le due grandi rivali di Terra Amara diventeranno complici nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5. Züleyha, infatti, aiuterà Müjgan a vedere il piccolo Kerem Ali, visto che Yilmaz non glielo permette da quando non vivono più insieme.

Qualcosa, però, andrà storto, e Kerem Ali rischierà di perdere la vita cadendo nel fiume, ma fortunatamente Züleyha salverà non solo il bambino, ma anche Müjgan.

Il gesto eroico di Züleyha

Müjgan andrà a fare visita a Züleyha per chiederle aiuto: Yilmaz non le fa vedere il figlio da diversi giorni e non sa come fare.

Le cose tra i due non vanno bene, Yilmaz ha anche accusato Müjgan di essere l'amante di Fikret. Züleyha sa che cosa vuol dire stare lontana dai propri figli, così deciderà di aiutarla. Si recherà nel ranch di Fekeli e convincerà Nazire a portare con sé il piccolo Kerem Ali: le mentirà dicendo che Yilmaz le ha dato il permesso di prendere il piccolo per portarlo da Adnan.

Müjgan avrà così l'occasione di vedere il figlio, ma approfitterà della buona fede di Züleyha, così non glielo restituirà per portarlo al ranch e scapperà con il piccolo. Proverà ad attraversare il fiume, ma scivolerà con il bimbo in braccio: cadranno nel fiume e la corrente porterà via il bambino.

Müjgan sarà allo stremo delle forze e non riuscirà a salvare il piccolo, ma ci penserà Züleyha a farlo: entrerà nel fiume e porterà in salvo il piccolo Kerem Ali.

La furia di Yilmaz contro Müjgan

Çukurova stava per diventare lo scenario dell'ennesima tragedia, ma per fortuna tutto è finito per il meglio. Züleyha ha salvato la vita non solo a Kerem Ali, ma anche a Müjgan, che non potrà fare altro che esserle grata, per questo motivo la inviterà a casa della zia Behice, luogo in cui risiede attualmente.

Tutti in paese verranno a sapere dell'impresa compiuta da Züleyha. Anche Demir verrà a conoscenza della vicenda e incaricherà i suoi uomini di seguire la moglie. Yilmaz, invece, sarà all'oscuro di tutto, però verrà a sapere che Züleyha ha preso il bambino dal ranch con un "finto permesso" e forse immaginerà che, in qualche modo, abbia voluto aiutare Müjgan, così deciderà di aspettare la moglie a casa della zia.

La minaccia di Züleyha contro Yilmaz

Le due donne giungeranno a casa di Behice insieme a Kerem Ali e quando Yilmaz le vedrà fradice, chiederà subito cosa sia successo. Sarà Züleyha a raccontare quanto accaduto e Müjgan sottolineerà quanto l'intervento della giovane sia stato importante. Yilmaz, però, perderà la pazienza, ammettendo che è stufo del comportamento di Müjgan.

Andrà proprio fuori di testa, visto che prenderà in mano l'arma da fuoco e la punterà contro la moglie, ma Züleyha lo fermerà e lo avvertirà: se farà qualcosa di male a Müjgan, non la rivedrà più. Alla fine Yilmaz si arrenderà e poserà l'arma.