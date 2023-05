Tante novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato segnalano che le parole di Sevda arriveranno al cuore di Demir Yaman. La cantante infatti riuscirà a far capire al ricco imprenditore di star soffocando la consorte Zuleyha Altun in un matrimonio senz'amore. Pertanto, la donna gli consiglierà di lasciarla andare.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar dà il suo benestare alla fuga di Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i prossimi episodi in programma prossimamente in televisione rivelano che Sevda prenderà le parti di Zuleyha.

Tutto comincerà quando la protagonista informerà Yilmaz che Adnan è suo figlio. Un' azione tesa a vendicarsi di Mujgan, rea di aver tentato di ucciderla dopo averla istigata al suicidio. I due ex fidanzati a questo punto decideranno di organizzare una fuga per rifarsi una vita lontano da Cukurova. I due infatti progetteranno di partire per la Germania portando tutti i loro figli. Yilmaz e Zuleyha informeranno solo Gulten e Hunkar che, a sorpresa, darà il suo benestare per via dei contrasti avuti con Demir, reo di non aver chiuso i rapporti con Sevda, l'amante del defunto marito Adnan. Tuttavia, nel giorno prestabilito dalla fuga arriverà il colpo di scena.

Demir ferma la partenza di Zuleyha

Nei prossimi episodi turchi di Terra amara, Yilmaz riuscirà a prelevare Kerem Ali comunicando a Behice di voler fare una passeggiata con suo figlio.

Allo stesso tempo, Zuleyha verrà fermata a metà strada da Demir dopo la soffiata della pettegola cugina Sermin. Il ricco imprenditore in preda all'ira porterà Zuleyha e i figli a casa di Sevda, ormai come una seconda madre. Il giovane Yaman a questo punto accuserà sua moglie di essere una poco di buono. Un'offesa che non piacerà affatto a Sevda, visto che anche lei aveva vissuto la stessa situazione con Adnan senior.

Pertanto, la cantante prenderà le parti di Zuleyha invitando Demir a darsi una regolata in quanto si sta comportamento come aveva fatto Hunkar vent'anni prima con lei.

Sevda consiglia al giovane Yaman di lasciare andare la consorte

Parole che arriveranno al cuore del giovane Yaman sopratutto quando la sua seconda madre lo inviterà a concedere il divorzio alla consorte, se davvero la ama.

Sevda accuserà il ricco imprenditore di nutrire un'ossessione e non un comportamento sano nei confronti di Zuleyha. Un consiglio che Demir sembrerà accogliere visto che comunicherà alla cantante di aver intenzione di lasciare andare Altun per permetterle di stare accanto a Yilmaz.