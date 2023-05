Le vicende di Terra Amara continuano ad appassionare in Italia milioni di telespettatori. Il successo della serie turca è dovuto alle trame intricate, alle coinvolgenti storie d'amore e ai colpi di scena che ogni volta sorprendono il pubblico.

Risvolti inaspettati non mancheranno, in particolare, nell'episodio in onda domenica 28 maggio 2023. Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, Demir commetterà infatti un gesto dettato dall'ira contro Züleyha. Hünkar temerà che possa accadere una tragedia poiché il figlio pensa di essere stato tradito e vorrà uccidere la moglie.

Anticipazioni Terra Amara 28 maggio: Demir minaccia di uccidere Züleyha

Attimi di tensione e momenti drammatici attendono la povera Züleyha. Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 domenica 28 maggio 2023 la vicenda riprenderà da dove si è interrotto l'episodio precedente. Come i telespettatori avranno visto, dopo aver visionato un filmato compromettente che lo avrà convinto di essere stato tradito dalla moglie, Demir avrà minacciato la moglie con una pistola e costretta a salire in macchina. A nulla saranno servite le suppliche disperate di Hünkar per impedire una tragedia. Temendo che il figlio possa fare del male a Züleyha, la donna e Alì Rahmet andranno a cercarli. Nel frattempo, l'uomo avrà portato la giovane nel bosco.

Dopo essere scesi dall'auto, quest'ultima cercherà in ogni modo di discolparsi, giurando di non aver macchiato in alcun modo l'onore del marito. Intanto, Müjgan rivelerà alla zia Behice di essere stata lei a spedire la pellicola e, dunque, di aver provocato l'ennesimo dramma a casa Yaman.

Demir torna a casa con le mani sporche di sangue: Terra Amara, episodio del 28 maggio

Sempre nell'episodio di Terra Amara in programma il 28 maggio 2023 Züleyha cercherà di convincere Demir a lasciarla andare, ma l'uomo continuerà ad urlare e a minacciare di ucciderla. Stando alle anticipazioni, la situazione precipiterà e il potente Yaman sparerà dei colpi.

Senza far vedere cosa accadrà alla protagonista, la scena successiva mostrerà l'uomo tornare in auto scioccato e con le mani coperte di sangue. Nel frattempo, tutti si convinceranno che Züleyha sia morta per mano di Demir. In realtà, la giovane è ancora viva, anche se ferita e sconvolta. Mentre Yilmaz cercherà disperatamente l'ex fidanzata, Müjgan subirà l'ennesimo rimprovero della zia Behice che l'accuserà di non aver saputo gestire al meglio la situazione. La dottoressa, però, è convinta che il marito l'abbia tradita con la giovane Altun e sarà sempre più accecata dalla rabbia e dal dolore. Sabahattin cercherà di farla ragionare, ma il tentativo sarà inutile. Intanto, a causa dei recenti avvenimenti, il fidanzamento di Gülten e Cetin sarà rimandato. Nel frattempo, Demir tornerà alla tenuta.