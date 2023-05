Arrivano nuove anticipazioni di Terra Amara delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Mentre Demir risulterà disperso e di lui non si avrà traccia, Fekeli si impegnerà per scoprire la vera identità di Mehmet Kara, l'uomo che si è innamorato di Zuleyha e sta facendo di tutto per portarla via dal marito. La sua curiosità gli costerà molto cara. Nel frattempo, Betul è decisa a rovinare Zuleyha e l'azienda degli Yaman.

Le nuove anticipazioni di Terra amara su Canale 5

Nei prossimi episodi della soap opera, Lufiye sarà uno dei personaggi chiave per l'evolversi delle trame.

Sarà lei a cercare di ostacolare le indagini messe in atto da Fekeli su Mehmet Kara, da poco stabilitosi a Çukurova. Nonostante ciò, Fekeli riuscirà a capire chi è veramente il nuovo socio della compagnia Yaman.

Il braccio destro di Kara ordinerà a un suo complice di mettere fine alla vita del povero Fekeli, facendo passare la sua morte come causata da un infarto. Il piano verrà messo subito in atto e per lui non ci sarà nulla da fare.

Terra amara anticipazioni: Fekeli muore

In città arriverà la notizia della morte di Fekeli e tutti piangeranno lacrime amare. Lo stesso Fikret andrà alla villa per dargli l'ultimo saluto e stare accanto alla sua famiglia. Non sarà l'unica brutta notizia che sconvolgerà Fikret, visto che non sa che fine abbia fatto Demir, scomparso letteralmente nel nulla.

Fikret non farà che piangere e, dopo aver salutato per sempre lo zio, incontrerà Zuleyha, che lo metterà al corrente dei piani di Betul per distruggere l'azienda di famiglia.

Terra amara trame prossimi episodi

Dopo la morte di Fekeli in Terra amara Zuleyha e gli Yaman dovranno farsi forza e continuare a gestire l'azienda, cercando di metterla al sicuro dalle mire di Betul, disposta a tutto pur di negoziare con Abdülkadir.

I due hanno stretto un patto volto a prendersi l'azienda ma, per raggiungere il loro obiettivo, dovranno guadagnarsi la fiducia di Züleyha ed Ercan, così da non destare sospetti. Peccato che la bella Altun e il socio abbiano capito che la giovane non sia affatto sincera come dice di essere.

Nel frattempo, proseguono le indagini per trovare Demir, che non ha più dato alcuna notizia di sé.

Zuleyha non ha potuto nemmeno informarlo del fatto che fosse decisa a divorziare dopo aver scoperto l'ennesimo segreto sul suo passato del quale è stata abilmente tenuta all'oscuro: che fine avrà fatto e cosa gli sarà successo? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera.

Si ricorda che, per rivedere le puntate di Terra amara è possibile connettersi al portale Mediaset Infinity, dove vengono caricati gli episodi dopo la messa in onda su Canle 5.