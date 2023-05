Cricca piange disperato dopo la sua eliminazione dal cast del serale di Amici 2023. Questo sabato sera, nel corso dell'ottava puntata dello show condotto da Maria De Filippi, il cantante ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola più famosa d'Italia e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima.

Subito dopo, al suo rientro in casetta, Cricca ha dovuto salutare anche i suoi compagni di avventura e non ha trattenuto le lacrime, soprattutto quando ha salutato Isobel.

Cricca piange disperato dopo l'eliminazione dal serale di Amici 2023

Nel dettaglio, l'ottava puntata del serale di Amici 2023 è stata caratterizzata dall'eliminazione definitiva di Cricca. Il cantante del team guidato da Lorella Cuccarini ha avuto la peggio allo spareggio finale contro il cantante Aaron e, alla fine, ha dovuto dire addio alla gara.

Un'eliminazione in parte "annunciata", dato che Cricca era tra i concorrenti in lizza per l'eliminazione di questa settimana, ad un passo ormai dalla finalissima dello show, in programma domenica 14 maggio su Canale 5.

Un momento decisamente difficile per Cricca che, dopo il verdetto finale, ha dovuto salutare i suoi compagni di avventura e non ha trattenuto le lacrime e la disperazione.

Il cantante è crollato nel momento dei saluti, soprattutto quando ha dovuto dare il suo addio definitivo ad Isobel.

La dichiarazione d'amore di Cricca per Isobel ad Amici 2023

"Ti rivedrò ancora, te lo prometto. È una promessa", ha ribadito la ballerina che ha provato così a consolare Cricca dal suo pianto disperato.

Del resto, il cantante non ha mai nascosto la sua cotta nei confronti della ballerina del talent show di Maria De Filippi e questa eliminazione lo ha portato ancora una volta ad esternare i suoi sentimento.

"Abbraccio di gruppo. A Isobel la amo e a voi vi voglio bene", ha dichiarato Cricca nel momento del saluto definitivo ai suoi compagni di viaggio in questa ventiduesima edizione dello show.

Tra i concorrenti particolarmente provati anche Aaron che, all'uscita di scena del suo collega, non ha saputo trattenere le lacrime.

'È finita per tutti', Mattia consola Aaron dopo l'eliminazione di Cricca da Amici 2023

"Matti voglio andare via", ha esclamato Aaron in lacrime dopo l'eliminazione del suo compagno di avventura.

"È finita, è finita per tutti. Ci rivediamo tutti. Qui dentro stai con me. Io ci sono, basta che non mi fai il solletico", ha risposto Mattia alludendo al fatto che ormai mancano pochissime puntate alla fine di questa ventiduesima edizione del talent show, la cui finalissima si disputerà domenica 14 maggio e sarà in onda in diretta su Canale 5.