Nella puntata di Terra Amara di giovedì 1° giugno in primo piano ci sarà il rapporto tra Mujgan e Yilmaz che sembrerà ormai arrivato al capolinea. Dopo l'ennesima scenata di gelosia da parte della dottoressa, Akkaya perderà la pazienza e userà parole molto forti contro di lei. Mujgan, a quel punto prenderà la decisione di andare via con Kerem Ali, togliendo a suo marito il bene più prezioso. Yilmaz inizierà una ricerca disperata, sperando di raggiungere sua moglie prima che si imbarchi per l'America.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz esasperato dalle accuse di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 1° giugno raccontano che la situazione a casa Yaman sarà tragica. Zuleyha continuerà a vagare per il villaggio dopo essere stata cacciata da suo marito. Demir, invece, intimerà a chiunque di non ospitare sua moglie per nessun motivo. La tensione prenderà il sopravvento anche a casa Akkaya, perché ci sarà l'ennesimo scontro tra Demir e Yilmaz che arriveranno a puntarsi le armi l'uno contro l'altro. Una volta rientrato a casa, Yilmaz troverà Mujgan che lo accuserà ancora una volta di averla tradita con Zuleyha e l'uomo perderà totalmente la pazienza. Yilmaz maledirà persino di averla incontrata e queste parole feriranno Mujgan che prenderà una drastica decisione.

Anticipazioni puntata di giovedì 1° giugno: Yilmaz disperato senza Kerem Ali

La puntata di Terra amara che andrà in onda giovedì 1° giugno vedrà al centro delle scene la scelta di Mujgan. La donna dopo essersi sentita di nuovo umiliata da suo marito, deciderà di vendicarsi di lui togliendogli ciò che ha di più caro: suo figlio.

Mujgan prenderà Kerem Ali e andrà via di casa, decisa a partire con lui per l'America. Yilmaz sarà disperato quando vedrà sua moglie mettersi in macchina con suo figlio e per lui inizierà una corsa contro il tempo. L'idea di perdere per sempre il suo bambino distruggerà Akkaya che si precipiterà a Istanbul, sperando di poter fermare Mujgan prima che salga sull'aereo per gli Stati Uniti.

Hunkar farà vedere i bambini a Zuleyha, ma Demir sarà furioso

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 1° giugno rivelano che Hunkar tenderà la mano a Zuleyha in questo momento difficile, permettendole di vedere i suoi bambini. Quando Demir se ne accorgerà, tuttavia, caccerà ancora una volta la donna con violenza e Zuleyha sarà stremata. Disperata per la lontananza dai figli e per la sua situazione, Zuleyha tenterà di darsi fuoco nella piazza di Adana, gridando la sua innocenza a tutti. Fortunatamente, Fekeli si troverà a passare di lì e farà appena in tempo ad impedire il peggio. Successivamente, Ali Rahmet prenderà Zuleyha con sé e la ospiterà da lui.