Roberta Di Padua è stata protagonista di un botta e risposta a distanza con Nicole Santinelli. La dama di Uomini e donne ha sostenuto di avere sempre avuto ragione sull'ex tronista, poiché per esperienza ha imparato a capire quali sono le persone false. Inoltre ha punzecchiato l'ex tronista per avere pubblicato un audio in cui ha rivelato i motivi della rottura con Carlo Alberto Mancini.

La stoccata di Roberta Di Padua

Durante il percorso sul trono di Nicole Santinelli, Roberta di Padua ha sempre criticato il modus operandi della giovane. Inoltre ha sempre detto che secondo lei Nicole sarebbe uscita dal dating show di Maria De Filippi scegliendo Carlo Alberto.

Dal momento che tutto ciò che aveva predetto la storica dama di Uomini e Donne è accaduto, alcuni telespettatori si sono complimentati con Roberta. Quest'ultima ha deciso di pubblicare un video su Instagram dove ha ribadito il suo pensiero su Santinelli: "Io ho ragione, non perché sono la più brava, ma perché quando c'è qualcosa che non va le persone le riconosci subito". Tornando all'atteggiamento di Nicole Santinelli, Roberta Di Padua ha rivelato che per lei era solo una questione di tempo la rottura con Carlo Alberto Mancini: "Nella vita si fanno tanti errori. Io ci ho messo sempre la faccia, non mi sono mai fatta difendere da nessuno. Non mi sono mai nascosta dietro un audio".

A quel punto la dama ha detto di avere riso quando ha visto che Nicole aveva interrotto la storia con la sua scelta, poiché il tutto è avvenuto dopo essere stati ospiti a Verissimo, dopo aver fatto una copertina su un giornale di cronaca rosa e dopo un gossip uscito sulla coppia.

Le dichiarazioni dell'ex tronista Santinelli

Dopo la diretta Instagram di Carlo Alberto Mancini, Nicole Santinelli è intervenuta per fornire la sua versione dei fatti.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha precisato di non avere reso pubblica la rottura, poiché voleva prima metabolizzare quanto stava accadendo. Inoltre non si aspettava che il suo ex avviasse una diretta dopo soli 30 minuti dalla rottura: Nicole pensava di fare un comunicato congiunto per comunicare la fine della relazione, visto che i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Infine Nicole Santinelli ha parlato anche di Andrea Foriglio lasciando intendere di essere attratta da lui: "Quello che ho provato e pensato di lui nel programma non lo posso negare".

Carlo Alberto annuncia la rottura in lacrime

Sabato 27 maggio, Carlo Alberto Mancini su Instagram ha detto di essere stato lasciato da Nicole. Nonostante abbia precisato che Nicole non gli abbia mai mancato di rispetto, ha sostenuto che probabilmente l'ex tronista è attratta da uomini che non sono affidabili piuttosto che da uomini che dimostrano i propri sentimenti dal primo istante.

Infine l'ex corteggiatore ha chiesto ai follower di non prendersela con Santinelli per come sono andate le cose.