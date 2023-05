Terra Amara prosegue con nuovi colpi di scena e le anticipazioni del mese di giugno annunciano un periodo molto difficile per Zuleyha. La donna resterà senza casa e senza figli, perché Demir la allontanerà in malo modo dalla villa e disperata tenterà di togliersi la vita.Fekeli salverà la protagonsita che resto cercherà vendetta, tanto che arriverà a sparare a suo marito. Mujgan, invece, dopo le parole dure di Yilmaz che maledirà il suo matrimonio, farà i bagagli e partirà con il piccolo Kerem Ali per Istanbul.

Anticipazioni Terra amara: Demir si farà consolare da un'altra donna

Le anticipazioni di Terra amara del mese di giugno raccontano che il video di Mujgan scatenerà gravi conseguenze per tutti. Dopo aver visto sua moglie con Yilmaz, Demir la trascinerà in un bosco e la minaccerà con una pistola, ma non avrà il coraggio di ucciderla. Dopo averla ferita con il calcio della pistola, l'uomo andrà via lasciandola priva di sensi. Prima di tornare alla villa, Demir cercherà conforto tra le braccia di un'atra donna e nell'alcool, convinto di essere stato tradito da sua moglie. Zuleyha riuscirà a fatica a riprendere i sensi e nonostante le ferite riuscirà a raggiungere villa Yaman, ma qui non troverà l'accoglienza che si aspettava.

Demir la caccerà in malo modo e le proibirà di riabbracciare i suoi bambini, anche se Hunkar proverà a farlo ragionare. Il signor Yaman sarà deciso e lascerà sua moglie fuori dal cancello, a piangere ed implorarlo di non portarle via i suoi figli.

Anticipazioni puntate di giugno: Mujgan andrà via con suo figlio

Le puntate di Terra amara che andranno in onda a giugno vedranno protagonista la guerra scatenata dal filmato di Mujgan.

Quest'ultima, colpevole di aver inviato a Demir il video del presunto tradimento di sua moglie, perderà totalmente la stima di Yilmaz che maledirà il giorno in cui l'ha sposata. Le dure parole di suo marito porteranno la dottoressa a prendere il piccolo Kerem Ali e portarlo con sé ad Istanbul. Zuleyha, invece, vagherà per il paese, sola e disperata e finirà per perdere i sensi al villaggio degli operai.

che si prenderanno cura di lei. Quando Demir noterà la sua presenza, però, le dirà che deve sparire dal paese, umiliando sua moglie davanti a tutti. Zuleyha sarà stremata e troverà conforto nell'abbraccio di Hunkar che invece sosterrà sua nuora di fronte alla furia di suo figlio.

Zuleyha umiliata pubblicamente da suo marito cercherà vendetta

Le anticipazioni di Terra amara del mese di giugno rivelano che Zuleyha attraverserà un periodo buio della sua vita e soffrirà molto per la mancanza dei suoi figli. Nel frattempo, Hunkar proverà a difendere sua nuora e a spiegare a suo figlio he sta esagerando, ma Demir non vorrà ascoltare nessun consiglio e non riuscirà ad accettare il pensiero di essere stato tradito.

Zuleyha, invece, tenterà di darsi fuoco, ma verrà salvata da Fekeli che le offrirà ospitalità nell'attesa che tutto possa ristabilizzarsi, ma la sua sofferenza sarà insopportabile. Non poter riabbracciare i suoi figli, per Zuleyha sarà un dolore troppo forte e presa dalla rabbia e dalla disperazione la donna ruberà la pistola a Fekeli e si dirigerà alla villa. Quando avrà di fronte Demir, la protagonista non esiterà a sparare un colpo in pieno petto a suo marito.