La soap Terra amara è sempre ricca di colpi di scena e le anticipazioni annunciano che tra non molto il personaggio di Behice mostrerà tutta la sua spietatezza. Dopo uno sfogo di Mujgan, la donna prenderà alla lettera le parole della nipote e si darà da fare per uccidere Zuleyha. Quest'ultima si troverà in ospedale quando Behice si introdurrà nella sua camera travestita da infermiera per iniettarle una sostanza con una siringa. Quando la moglie di Demir proverà a denunciare l'accaduto non sarà creduta e tutti penseranno che abbia avuto un'allucinazione.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha in pericolo, Mujgan vuole la sua morte

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Mujgan sarà in preda alla sofferenza nel vedere Yilmaz sempre più legato a Zuleyha. Quest'ultima si troverà in ospedale e Akkaya non esiterà ad andare a trovarla, gettando nello sconforto sua moglie che temerà di perderlo. Mujgan si sfogherà con sua zia, confessandole di desiderare la morte di Zuleyha. "Se muore, tutti i miei problemi saranno finiti", dirà la dottoressa, e Behice la prenderà sul serio. La perfida signora, infatti, metterà in atto un piano per sbarazzarsi definitivamente di Zuleyha e rendere felice sua nipote.

Anticipazioni prossime puntate: Behice entrerà in ospedale travestita da infermiera

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha sarà ancora nel mirino di Mujgan e sua zia Behice che questa volta si spingeranno ben oltre, provando addirittura a toglierle la vita. Tutto inizierà quando Zuleyha sarà ricoverata in ospedale a causa di un avvelenamento di cui il maggior sospettato sarà Demir.

Behice approfitterà del momento per sfruttare la situazione a suo vantaggio e si introdurrà in ospedale travestita da infermiera. La zia di Mujgan avrà una siringa tra le mani quando si avvicinerà a Zuleyha per iniettarle una sostanza e le dirà "Mi hai fatto infrangere la mia promessa". Questa parole lasceranno intendere che non è la prima volta che Behice tenta di uccidere qualcuno.

Zuleyha proverà a liberarsi e a denunciare l'accaduto ma non le crederanno

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Behice sarà decisa a uccidere Zuleyha e si avvicinerà a lei con una siringa, pronta a iniettarle una sostanza. In quel momento, tuttavia, la moglie di Demir si sveglierà e proverà in tutti i modi a urlare in cerca di aiuto e a liberarsi di Behice. Quest'ultima non si darà per vinta e inizierà una lotta tra le due donne, in cui Zuleyha riuscirà a togliere la maschera alla sua rivale scoprendo il suo volto. La zia di Mujgan proverà ancora con la forza a iniettare la sostanza a Zuleyha ma le sue urla la faranno scappare via. Julide e Sabahattin ascolteranno la versione della moglie di Demir, ma nessuno le crederà. Penseranno che la paziente abbia avuto un'allucinazione a causa dei farmaci.