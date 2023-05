In Terra Amara non ci sono solo momenti fatti di paura e dolore, ma anche di felicità, come quella che proverà Gülten quando scoprirà di essere in dolce attesa. Durante la sua prima visita ginecologica lei e Çetin avranno modo di sentire il battito del bambino e non potranno che essere sopraffatti dalla gioia. Intanto anche Gaffur avrà in serbo una sorpresa per le sue due donne: Saniye e la piccola Üzüm. Che cosa avrà combinato questa volta?

Gülten e Çetin scoprono che presto diventeranno genitori

Gülten, finalmente, avrà modo di vivere il suo momento di felicità.

Dopo il matrimonio che la unirà a Çetin, la ragazza scoprirà di aspettare il suo primo bambino. Il marito sarà al settimo al cielo e non vedrà l'ora di conoscere il suo primogenito.

I ragazzi correranno anche a Villa Yaman per dare la bella notizia. Gaffur verrà sopraffatto dalla gioia di diventare zio e anche Züleyha si commuoverà per il fatto che Gülten possa finalmente diventare mamma. Per i due ragazzi sarà solo l'inizio di un nuovo percorso insieme.

La prima visita di controllo di Gülten

Per Gülten arriverà il momento della sua prima visita ginecologica e si farà accompagnare dal suo Çetin. Fortunatamente andrà tutto bene e la dottoressa darà l'opportunità ai due ragazzi di sentire il battito del loro bambino.

Gli darà lo stetoscopio e la prima a sentire il battito sarà Gülten: per lei sarà un'emozione grandissima e non riuscirà a trattenere le lacrime. Anche Çetin indosserà lo stetoscopio e rimarrà stupefatto nel sentire il cuore del suo bambino battere. I due ragazzi non faranno altro che fantasticare e non vedranno l'ora che il piccolo nasca per scoprire se è un maschio o una femmina.

Quella di Gülten e Çetin, però, non sarà l'unica coppia a vivere un momento di grande felicità.

Gaffur fa una sorpresa a Saniye

Gaffur è un personaggio abbastanza esuberante e molto spesso combina dei grossi guai alla povera Saniye, ma finalmente, almeno per una volta, riuscirà a stupirla in positivo. Gaffur e Saniye vivono in una situazione abbastanza umile, una piccola abitazione che fino a poco tempo fa condividevano anche insieme a Gülten, ma finalmente le cose miglioreranno: Gaffur comprerà una casa.

Senza dire nulla alla moglie, per un po' di tempo ha risparmiato del denaro e riuscirà a comprare una bella casa in cui proveranno a far crescere al meglio anche la piccola Üzüm. Saniye sarà molto felice di questa bella notizia, dopo tanti sacrifici finalmente anche per lei arrivano le prime soddisfazioni.

Tutte sembrerà procedere al meglio nella famiglia Taşkin: un piccolo bebè in arrivo e la consapevolezza che con il sacrificio si può conquistare un futuro migliore.