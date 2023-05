Dagli spoiler delle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara, in programmazione su Canale 5, si evince che la nonnina Azize (Serpil Tamur) avrà l’ennesima disavventura. L’anziana scapperà da casa mentre tutti i residenti della tenuta Yaman si recheranno in ospedale per attendere l’esito di dell'operazione chirurgica del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), feritosi in modo accidentale con la pistola di Demir Yaman (Murat Unalmis). Purtroppo, però, sarà vittima di un furto.

Spoiler turchi, Terra amara: scontro tra Yilmaz e Demir, Adnan viene operato

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Zuleyha (Hilal Altinbilek) temerà di perdere Adnan durante la festa di circoncisione organizzata da Demir. Durante l’evento che si svolgerà alla tenuta Yaman, Demir farà i conti con l’ira di Yilmaz (Ugur Gunes), che vorrà rivendicare il suo ruolo di padre dopo aver scoperto che in realtà Adnan è nato dalla sua storia d’amore con Zuleyha. Tra Akkaya e Demir ci sarà uno scontro verbale abbastanza acceso: l’ex meccanico minaccerà il nemico con la sua arma da fuoco. A evitare il peggio sarà il rumore improvviso di uno sparo fatto partire per gioco da Adnan con la pistola di Demir.

A questo punto Altun, Yilmaz, Hunkar (Vahide Percin) e Demir correranno in ospedale, e Adnan sarà sottoposto a un delicato intervento.

Durante la loro assenza dalla villa a badare alla nonnina Azize sarà soprattutto Fadik. A causa della sua demenza senile, l’anziana donna si dimenticherà del ferimento di Adnan. Azize sarà pronta a scagliarsi contro Sevda per aver rovinato il matrimonio tra Hunkar e il defunto marito Adnan Senior: la nonna non si ricorderà che sua figlia è stata tradita in passato e che il genero è morto da parecchi anni.

Fadik perde i sensi, Azize ritorna alla tenuta sana e salva

Azize, dopo aver perso l’orientamento, si farà dare un passaggio da un uomo e salirà sul retro del furgone, dove ci saranno due donne. Lei sarò convinta di conoscerle e le donne approfitteranno della sua situazione mentale per tenderle una trappola. Sopo aver promesso ad Azize di portarla a casa di Sevda la deruberanno, per poi far perdere le loro tracce.

Fadik sarà turbata quando si accorgerà della sparizione della madre di Hunkar. La domestica per rintracciare Azize si servirà della complicità del suo corteggiatore Rasit (Şahin Vural), senza riuscire nel suo intento. Fadik avrà un mancamento al pensiero che potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto alla nonnina.

Fortunatamente, dopo qualche ora, Azize rimetterà piede alla tenuta sana e salva, ma non avrà alcun ricordo del furto dei suoi gioielli.