In Terra amara il padre di Çukurova, ovvero Fekeli, morirà in circostanze misteriose. Visti i diversi attacchi cardiaci subiti negli anni, tutti penseranno che sia morto di infarto, ma in realtà verrà ucciso per vendetta da Abdülkadir, che grazie al suo piano farà credere a tutti che l'uomo sia deceduto per cause naturali.

La disperazione per la morte di Fekeli

Fekeli morirà per mano di Abdülkadir, che lo farà uccidere dai suoi uomini facendogli iniettare una sostanza velenosa. Saranno Gaffur e Raşit a trovarlo immobile dentro la sua auto, e penseranno che sia morto a causa di un infarto.

Correranno in villa per avvisare tutti e quella che soffrirà di più sarà sicuramente la sua amica Lütfiye, che griderà dalla disperazione.

Non sarà nemmeno un bel momento per il nipote Fikret, che si farà carico del funerale dello zio.

La vita dolorosa di Fekeli

Tutta Çukurova sarà triste per la morte di Fekeli, un uomo che in tutta la vita è stato messo a dura prova a causa del tanto dolore provato. Ha seppellito i suoi cari uno a uno: moglie e i figli, Hünkar, Yilmaz e per ultima Müjgan.

Per venti anni si è ritrovato ingiustamente in carcere accusato di un crimine che non ha commesso, la morte di Adnan, e per tanto tempo ha combattuto al fianco di Yilmaz per vendicarsi della famiglia Yaman.

L'amore per la sua Hünkar

Fekeli, in tarda età, ha anche ritrovato l'amore al fianco della sua Hünkar. Nonostante i problemi hanno rischiato e deciso di riaprire insieme un nuovo capitolo della loro vita. Dopo quasi 40 anni erano vicini a realizzare il loro sogno d'amore, ma la perfidia di Behice ha spezzato l'incantesimo.

Uccidendo Hünkar e come se avesse ucciso anche una parte di Fekeli, che da quel momento in poi non si è mai completamente ripreso.

La vicinanza tra Fekeli e Demir

La dipartita di Hünkar ha però creato qualcosa di buono: ha messo la parola fine alla continua guerra tra la famiglia di Fekeli e quella degli Yaman. Demir ha messo da parte tutte le ostilità e ha trovato in Fekeli una spalla su cui piangere.

Demir ha contraccambiato il favore quando è morto Yilmaz, un altro colpo duro per Fekeli.

L'ha salvato da morte certa rimuovendolo dall'auto dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto, ma il destino è stato infausto e purtroppo Yilmaz è morto in ospedale. Anche se non l'aveva adottato legalmente, Fekeli lo considerava come un figlio.

Fekeli ha sofferto anche quando Demir è scomparso dopo l'assalto a Villa Yaman. È stato molto vicino a Fikret, visto che i due sono fratellastri. È proprio a Fikret rimarrà in mano l'eredità non solo economica, ma anche morale dello zio, che farà di tutto per scrivere una nuova storia a Çukurova.