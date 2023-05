Nel periodo di pausa dalle registrazioni, i protagonisti di Uomini e donne continuano a stare al centro dell'attenzione per quello che combinano nel loro privato. Il 16 maggio, ad esempio, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno riportato la segnalazione di una ragazza che sostiene di essere corteggiata sui social da un cavaliere fidanzatissimo. Anche se gli influencer hanno censurato i nomi dei personaggi coinvolti in questo rumor, qualche fan ipotizza che potrebbe trattarsi di Ida e Alessandro.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Sono iniziate le repliche dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, ma i fan sono concentrati su quello che starebbe accadendo nel privato di alcuni amatissimi protagonisti di quest'anno.

A qualche settimana di distanza dall'ultima volta, in rete si è sparsa una nuova voce su una coppia del Trono Over che non starebbe vivendo un periodo felicissimo.

Sui profili Instagram di Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, in queste ore è possibile leggere il messaggio che un'utente anonima ha inviato loro per informarli di quello che farebbe un noto protagonista del cast lontano da occhi indiscreti.

Gli influencer, dunque, si sono fatti portavoce di una segnalazione che al momento preferiscono censurare in parte: i due, infatti, non hanno ancora svelato i nomi dei personaggi del programma che sarebbero coinvolti in questa recente chiacchiera.

Le parole sui veterani di Uomini e Donne

La segnalazione che è arrivata a Deianira e Amedeo in queste ore, dunque, è la seguente: "Sono una ragazza a cui scrive (nome censurato) del trono Over, quello che sta con (nome censurato)".

Entrambi gli influencer hanno scelto di non rendere pubblica l'identità del cavaliere di Uomini e Donne che contatterebbe delle persone sui social network proponendo incontri, ma lontano da occhi indiscreti.

"Un giorno mi ha chiesto di prendere una birra ma in macchina perché altrimenti qualcuno poteva fotografarlo. Spero esca fuori tutto", termina così lo sfogo della fan che sostiene di aver avuto una conversazione virtuale con uno storico protagonista del dating-show.

Quest'indiscrezione sta iniziando a farsi strada sul web, e sono in tanti a voler sapere chi sono i personaggi coinvolti.

Attesa per novità sul futuro di Uomini e Donne

Nelle scorse settimane sono circolati altri rumor su una coppia nata nel Trono Over che potrebbe essere collegata a questa segnalazione.

Una Instagram Stories che Riccardo Guarnieri ha pubblicato sul suo profilo, aveva dato il via ad una serie di chiacchiere su Alessandro e su come si comporterebbe lontano da Ida.

I due hanno smentito diverse volte le voci sul presunto tradimento, ma ultimamente si sono riaccesi i riflettori su di loro soprattutto per via dei messaggi che Venza e Marzano hanno condiviso sui social.

Non si sa se la ragazza che sostiene di essere corteggiata da un cavaliere del dating-show si riferisce davvero a Vicinanza o ad un altro, ma quella sul compagno di Platano rimane l'ipotesi più accreditata al momento.

In rete, però, si parla già dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne e del cast che la animerà: restando in tema senior, voci ancora tutte da confermare sostengono che qualcuno potrebbe lasciare il parterre. Aurora Tropea e Carla Belotti sarebbero a rischio, mentre Gemma Galgani e Armando Incarnato andrebbero verso l'ennesima riconferma nel ruolo di dama e cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi.

Le registrazioni riprenderanno a fine agosto, quindi c'è ancora tempo per captare indizi su chi potrebbe abbandonare il Trono Over per sua volontà o per quella della redazione.