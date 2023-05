Presto a Terra amara tornerà protagonista il triangolo formato da Hatip, Naciye e Sermin. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì 12 maggio annunciano che la moglie dell'imprenditore sorprenderà l'amante di suo marito parlare della loro storia d'amore e andrà su tutte le furie facendo una scenata in un locale. Successivamente Naciye regalerà parte degli averi di Hatip ai bisognosi e minaccerà di togliergli tutto se non smetterà di tradirla. Per l'uomo, inoltre, arriverà il momento di accompagnare Rasit alla polizia e mettere in atto il suo piano per evitare di pagare per l'omicidio di Cengaver.

Anticipazioni Terra amara: Sermin parlerà con Fusun dei suoi progetti con Hatip

Le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 12 maggio raccontano che Naciye, in un bar, ascolterà la conversazione tra Sermin e Fusun. La nipote di Hunkar parlerà con la sua amica della sua relazione con Hatip, che continua ad andare avanti e procede a gonfie vele. Sermin aggiungerà anche che a breve lei e il suo amante faranno un viaggio ad Antalya e queste parole faranno andare su tutte le furie Naciye. La moglie di Hatip non esiterà a fare una scenata alla sua rivale, accusandola davanti a tutti i clienti di essere una rovina famiglie e mettendola in forte imbarazzo. Gli sguardi dei presenti saranno tutti per Sermin e Naciye si prenderà la sua piccola rivincita.

Anticipazioni puntata di venerdì 12 maggio: Naciye regalerà le cose di Hatip ai bisognosi

Nella puntata di Terra amara che andrà in onda venerdì 12 maggio, Naciye sarà furiosa con il marito. Quando tornerà a casa si libererà di alcuni averi di Hatip per regalarli alle persone più bisognose. Lui, una volta rientrato, vedrà delle persone portare via televisore, materasso e altre cose di sua proprietà e chiederà spiegazioni alla moglie.

Naciye racconterà a Hatip quanto è accaduto al bar e lo minaccerà di togliergli tutto se non interromperà subito la sua relazione con Sermin.

Il piano di Hatip per sfuggire alla condanna per l'omicidio di Cengaver

Le anticipazioni di Terra amara di venerdì 12 maggio rivelano che Hatip dovrà anche pensare a come agire per evitare di finire in carcere per l'omicidio di Cengaver.

L'uomo accompagnerà Rasit dalla polizia, nonostante sull'arma del delitto ci siano le sue impronte. Il piano prevede che l'uomo di fiducia di Hatip dichiari di aver ricevuto la pistola da un suo ex dipendente e poi di essersi liberato dell'arma subito dopo, temendo di essere coinvolto in qualche losco affare. Alla fine sarà l'operaio Eyup ad assumersi la responsabilità dell'omicidio, perché avendo bisogno di soldi accetterà la proposta di Hatip e si farà arrestare al suo posto.