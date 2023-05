L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per la giornata di giovedì 11 maggio, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni ufficiali sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si partirà nuovamente da uno scontro che avrà come protagonisti Tina, Gemma e Elio.

Ancora una volta, i tre volti della trasmissione pomeridiana di Canale 5, si ritroveranno ai ferri corti e questa volta sarà Gemma a perdere le staffe.

Tina provoca Elio con la ricotta: anticipazioni Uomini e donne 11 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prossima puntata di Uomini e donne prevista l'11 maggio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al trono over.

Al centro dell'attenzione ci saranno nuovamente le vicende di Elio, dato che il cavaliere sarà protagonista di uno show in studio che non passerà affatto inosservato.

E, questa volta, a provocarlo ulteriormente ci penserà Tina, con una trovata che scatenerà la reazione negativa del cavaliere.

Sì, perché in passato Elio aveva ammesso di essere intollerante alla ricotta e al burro: per questo finale di stagione del programma di Canale 5, Tina si presenterà in studio proprio con questi alimenti.

Gemma sbotta contro Elio: anticipazioni Uomini e donne 11 maggio

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne di giovedì 11 maggio 2023, rivelano che Tina proverà ad offrire un toast alla ricotta al suo nemico in studio che, ovviamente, rifiuterà.

E, per questo finale di stagione, ci sarà anche una sorta di alleanza tra Tina e Gemma: le due nemiche storiche della trasmissione di Maria De Filippi uniranno le loro forze per "contrastare" il cavaliere che in questi mesi ha alimentato un vespaio di critiche e polemiche in studio.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Gemma verrà addirittura insultata da Elio: la dama torinese, a quel punto, perderà le staffe e il controllo della situazione, tanto da minacciare di gettare della ricotta in faccia al cavaliere (dopo che nella puntata scorsa gli ha già rovesciato addosso dell'acqua).

Elio minaccia di denunciare Gemma: anticipazioni Uomini e donne 11 maggio

Immediata la reazione del cavaliere: le anticipazioni su Uomini e donne dell'11 maggio rivelano che Elio minaccerà azioni legali nei confronti di Gemma, nel caso in cui si sarebbe permessa di fare un gesto del genere nei suoi confronti.

A quel punto, Gianni coglierà la palla al balzo per puntare il dito contro il cavaliere del trono over, ammettendo di essere ormai stufo di questi suoi continui "ricatti" rivolti ai protagonisti del parterre over.

Già in precedenza, infatti, Elio aveva minacciato una querela nei confronti di Tina: in quel caso fu Maria De Filippi a far ragionare il cavaliere, evitando così la bega legale.