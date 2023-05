In Terra Amara Züleyha organizzerà un funerale intimo per il marito Demir. Sia lei che Fikret saranno in prima fila per dargli l'ultimo saluto. Se da una parte Fikret sarà molto emozionato, Züleyha avrà un atteggiamento decisamente più serio: nonostante la situazione tragica, non riuscirà a dimenticare tutto il male che il marito le ha fatto in tutta la sua vita.

Züleyha scopre che Demir è morto

Demir verrà ritrovato morto: è stato ucciso lo stesso giorno che c'è stato l'assalto a Villa Yaman dagli uomini di Abdülkadir. Hanno nascosto il corpo e l'hanno messo dentro un magazzino abbandonato e non solo: è stato "gelosamente" custodito dentro un frigorifero.

Verrà ritrovato dopo tanti mesi dalla scomparsa da alcuni operai, che rimarranno attoniti di fronte alla scena che gli si presenterà davanti. Ovviamente dovranno informare la polizia, che a sua volta comunicherà a Züleyha il beffardo destino del marito.

Züleyha organizza il funerale di Demir

Züleyha rimarrà scioccata sentendo la notizia: quando il pubblico ministero le racconterà ciò che è successo al marito, sverrà tra le braccia di Hakan. A ogni modo dovrà farsi forza e organizzare il funerale. Non vorrà che sia una cerimonia pubblica, desidererà che ad accompagnare Demir nel suo ultimo viaggio siano solamente i parenti e gli amici più stretti.

Organizzerà una cerimonia molto intima e discreta, dove le persone più care a Demir avranno modo di dargli un ultimo saluto.

Il saluto commosso di Fikret

Un piccolo corteo accompagnerà il feretro di Demir in cimitero. Verrà sepolto accanto alla sua cara mamma Hünkar e al padre Adnan. Dopo la sepoltura Fikret gli rivolgerà tra le lacrime il suo addio. "Riposa in pace fratello", poche parole che racchiuderanno tutta la sua commozione.

Finito il funerale, i partecipanti se ne andranno via, lasciando da soli davanti alla tomba Fikret, Lütfiye e Züleyha.

Anche quest'ultima vorrà dargli il suo estremo saluto, decisamente serio e nemmeno tra le lacrime. A parte una breve parentesi affettuosa dell'ultimo periodo, Züleyha ne ha passate tante a causa di Demir e nemmeno la sua morte riuscirà a farle dimenticare tutto il male che le ha fatto.

'Non so quanti dei tuoi peccati dovrei perdonare'

"Non so quanti dei tuoi peccati dovrei perdonare, visto che mi hai deluso più e più volte", inizierà così il saluto abbastanza composto che Züleyha vorrà dare a Demir. La donna vorrebbe che il marito fosse lì con lei per chiarire tutto il passato burrascoso, ma purtroppo non può essere così.

"Tutto il male che mi hai fatto lo seppellirò qui con te", finirà così l'addio di Züleyha a Demir, riconoscendogli anche il fatto che è stato un ottimo padre per Adnan e Leyla, e per questo nella sua vita lo onorerà.