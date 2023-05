Gianmaria Sainato continua ad essere al centro delle critiche di Marco Mazzoli e Paolo Noise. I due concorrenti de L'Isola dei Famosi hanno commentato con soddisfazione l'eliminazione momentanea del compagno d'avventura: Marco ha detto di essere felicissimo, mentre Paolo ha addirittura suggerito di voler fare dei bisogni sulla stuoia doveva dormiva il modello.

Il commento del duo Mazzoli-Noise

Nel corso della quinta puntata de L'Isola dei Famosi, Gianmaria Sainato ha dovuto abbandonare Playa Tosta per mano del televoto. Di conseguenza, è finito in esilio su Playa Sant'Elena insieme a Christopher Leoni.

Nel daytime in onda martedì 16 maggio, Marco Mazzoli ha commentato con soddisfazione l'esilio di Gianmaria: "Che bello che non c'è". Poi ha aggiunto: "Mamma, come godo".

A fare eco all'amico, ci ha pensato Paolo Noise: "Sai che domani mattina mi sveglio e faccio la pipì dove dormiva?". In lontananza qualcuno si è dissociato, ma non essendo stato inquadrato nella clip non è possibile capire di chi si trattasse.

Mazzoli e Noise sono felici di non vedere più Gian Maria! #Isola pic.twitter.com/p2UJAC0MS3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Ovviamente, i commenti di Paolo Noise e Marco Mazzoli sull'esilio di Gianmaria Sainato non sono passati inosservati ai telespettatori de L'Isola dei Famosi.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore del modello. Un utente ha definito "vergognosi" i commenti di Mazzoli e Noise. Un altro utente ha sostenuto che i due naufraghi abbiano preso di mira Sainato dal primo momento che ha messo piede in Honduras. Tra i vari commenti, c'è chi ha parlato solamente di ironia da parte dei due speaker radiofonici e chi invece non si è detto d'accordo per i continui attacchi di Paolo e Marco verso Gianmaria.

I motivi dell'astio tra Gianmaria e Marco Mazzoli

Nel momento in cui Gianmaria ha chiesto di non essere preso in giro per ogni cosa, Mazzoli non l'ha presa affatto bene. Durante un botta e risposta tra i due concorrenti, Marco ha accusato Gianmaria di farlo passare come un bullo davanti alle telecamere. Lo stesso speaker radiofonico aveva più volte riferito di non avere preso di mira nessuno, ma di avere utilizzato la stessa ironia utilizzata nei confronti degli altri concorrenti.

Gianmaria Sainato è stata eliminato provvisoriamente da Paya Tosta ed è finito in esilio su Playa Sant'Elena: il concorrente ha spiegato nel daytime di sentire la mancanza di alcuni dei suoi compagni d'avventura. Inoltre ha rivelato di essere spaesato sulla nuova isola, nonostante ci sia con lui Christopher Leoni.