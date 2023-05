Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) metterà in azione un diabolico piano ai danni di Sevda per non passare il resto dei suoi giorni in carcere per l'omicidio di Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Terra amara, anticipazioni: Behice pugnala Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv annunciano che una donna innocente finirà dietro le sbarre.

Tutto inizierà nel momento in cui Behice agirà impulsivamente dopo aver scoperto che Hunkar sa la verità sulla morte dei suoi due ricchissimi mariti, uccisi per entrare in possesso dei loro beni. La matrona a questo punto inviterà la darklady a lasciare Cukurova se non vorrà trascorrere il resto della sua vita in carcere. Parole che scateneranno l'ira della zia di Mujgan che non esiterà a pugnalare la signora Yaman all'altezza del cuore, uccidendola.

Nel frattempo Behice entrerà in possesso di tutti i gioielli della vittima per inscenare una rapina finita male.

Sevda viene arrestata per l'omicidio della matrona

Demir piangerà dopo aver ritrovato il corpo senza vita di sua madre nell'alta vegetazione.

Intanto, la notizia della morte di Hunkar si spargerà in tutta Cukurova. Behice a questo punto deciderà di sfruttare l'inimicizia di Sevda con la matrona per incastrarla. La darklady infatti si introdurrà nell'abitazione della cantante e nasconderà in un cassetto i monili d'oro rubati alla signora Yaman.

Poco dopo, le guardie civili piomberanno nella casa di Sevda (Nazan Kesal) dove ritroveranno i preziosi appartenuti alla madre di Demir.

Pertanto, le forze dell'ordine arresteranno l'artista durante i solenni funerali di Hunkar, prelevandola con la forza e trasportata nel più vicino commissariato per essere interrogata sulla faccenda.

Demir pietrificato per l'arresto della seconda madre

Sevda si dichiarerà estranea alla tragedia, ma la sua versione non convincerà gli inquirenti visto il ritrovamento dei gioielli appartenuti a Hunkar nella sua abitazione.

Nel frattempo Demir rimarrà pietrificato da tale arresto e alla fine del funerale proverà a occuparsi della faccenda, visti i buoni rapporti che aveva mantenuto con lei. Nel frattempo Behice crederà di averla fatta franca, ma non è detto che sia davvero così.