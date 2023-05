Un nuovo dramma si consumerà durante le puntate della terza stagione di Terra Amara e vedrà tristemente protagonista il piccolo Adnan. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, il bambino sfuggirà al controllo degli adulti e durante l'ennesima lite tra Demir e Yilmaz, ormai al corrente che il piccolo sia suo figlio, troverà una pistola incustodita di Yaman e la prenderà per giocare. Purtroppo partirà un colpo e il piccolo si ferirà gravemente, tanto che sarà necessaria una delicata operazione dalla quale dipenderà la vita di Adnan.

Yilmaz e Demir: nuovo scontro per Adnan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un evento tragico che metterà in pericolo la vita di Adnan. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via quando Zuleyha chiederà a Demir il divorzio, ma lui negherà il suo consenso. In questo frangente Altun rivelerà al marito di aver informato Yilmaz che Adnan è in realtà suo figlio. Ciò ovviamente non verrà gradito da Demir, il quale per dimostrare a tutti che lui è il padre del bambino deciderà di organizzare la festa di circoncisione, visto che ormai Adnan avrà quattro anni compiuti. Zuleyha si opporrà fortemente, ma nonostante tutto il dispotico Demir inviterà alla festa tutti gli abitanti del paese e procederà con il suo piano.

Non passerà molto prima che Cetin venga messo al corrente della festa. Il tuttofare avvertirà Yilmaz, il quale su tutte le furie andrà alla tenuta Yaman. Tra Demir e Yilmaz si innescherà l'ennesimo scontro con Akkaya che cercherà di dissuadere Yaman dalla sua idea di circoncidere Adnan, e dirà al suo nemico che per lui è giunto il momento di "restituirgli" la sua famiglia e lo farà minacciandolo con la una pistola.

Il piccolo Adnan in fin di vita

In tutto questo trambustodalle stanze al piano superiore si sentirà esplodere un colpo e immediatamente Yilmaz, Demir e Zuleyha, con a seguito Hunkar, saliranno e scopriranno che a spararsi è stato il piccolo Adnan usando una pistola di Demir lasciata incustodita. Sconvolti, tutti e quattro si recheranno in ospedale dove il bimbo verrà subito condotto in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Zuleyha impedirà a Mujgan di far parte della squadra che opererà il piccolo, temendo che possa deliberatamente sbagliare per far fuori il bambino, ma al contempo vedendo la reazione di Yilmaz la dottoressa si renderà conto che ormai il marito è a conoscenza di essere il vero padre di Adnan. Tutti, compreso Fekeli che giungerà in ospedale, saranno in pena per la vita do Adnan.

Riusciranno i medici a salvarlo? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.