Le nuove anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia annunciano importanti colpi di scena, in particolare per Yilmaz che apprenderà da Zuleyha di essere il padre di Adnan. La reazione dell'uomo sarà furente per essere stato tenuto all'oscuro di una cosa cosi importante e in seguito la moglie di Demir si ritroverà un'altra volta sul punto di togliersi la vita.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha dirà a Yilmaz la verità su suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che quando Zuleyha si risveglierà al coma riabbraccerà suo marito e i suoi figli, ma quando sarà lasciata con Gulten chiederà di vedere Yilmaz.

La donna non vorrà aspettare un minuto di più per rivelare al suo ex fidanzato che è lui il padre del piccolo Adnan e gli confesserà tutto in lacrime: "Adnan è tuo figlio, sei tu il padre".

Yilmaz in un primo momento sarà senza parole, ma poi la rabbia prenderà il sopravvento e chiederà spiegazioni a Zuleyha che gli ha tenuto tutto nascosto per tanto tempo. "Proprio come te, è dolce e coraggioso", le dirà la donna, ma Yilmaz sarà deluso dal suo comportamento: "Non toccarmi, come hai avuto il coraggio di guardarmi in faccia tutto questo tempo?". Zuleyha proverà a calmarlo, spiegandogli di essere stata vittima del piano di Hunkar e della gelosia di Demir che le ha reso la vita impossibile.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz incredulo e furioso con Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori la verità sulla paternità di Adnan, che emergerà dopo mesi di silenzio.

Yilmaz sarà spiazzato e deluso nell'apprendere di avere avuto un figlio da Zuleyha: lei giustificherà il proprio comportamento con le minacce di suo marito.

Quando Yilmaz capirà che Demir era al corrente di tutto sarà ancora più furioso e si dirà deciso a portare via con sé Adnan.

Zuleyha sarà disperata sapendo che Yilmaz vuole portare via Adnan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Zuleyha sarà disperata nel vedere la reazione di Yilmaz. L'uomo infatti non vorrà sentire ragioni e sarà determinato a portare via con sé il piccolo Adnan.

Zuleyha non potrà sopportare l'idea di essere nuovamente separata da suo figlio e non esiterà a minacciare di uccidersi, lanciandosi nel vuoto. Sarà solo grazie alla prontezza dei riflessi di Gulten e Akkaya che si eviterà il peggio.

Nel frattempo, Demir, ignaro di tutto, si recherà in ospedale da sua moglie con dei regali. Quando l'uomo vedrà che Zuleyha ha rischiato la vita, ringrazierà Yilmaz e Gulten per averla salvata.