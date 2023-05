Le puntate della terza stagione di Terra Amara saranno un susseguirsi di colpi di scena che terranno i telespettatori col fiato sospeso. Senza dubbio, la morte di Hunkar sarà uno dei punti chiave dei prossimi episodi visto che scuoterà gli animi di molti dei protagonisti. In particolare, Mujgan non potrà fare a meno di ripensare all'astio che la zia nutrirà nei riguardi della matrona e penserà subito che Behice si sia macchiata del terribile delitto. La perfida donna, realmente colpevole, farà di tutto per negare la sua implicazione e addirittura si sentirà offesa di fronte alle accuse della nipote.

La tragica morte di Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulle accuse che Mujgan rivolgerà a Behice, ritenendola colpevole fin da subito della morte di Hunkar. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui la madre di Demir verrà a sapere, grazie al lavoro dell'investigatore privato da lei assunto, che Behice ha ucciso i suoi due precedenti mariti per appropriarsi della sue ricchezze con la complicità del defunto fratello. Per tale ragione Hunkar, che solo poche ore prima avrà accettato la proposta di matrimonio di Fekeli, darà appuntamento alla sua 'nemica' in un luogo appartato.

Quando Behice si sentirà minacciata dalle parole della matrona che le intimerà di lasciare subito il paese se non vuole che la documentazione che la inchioda venga portata subito alla polizia, estrarrà un coltello e colpirà mortalmente Hunkar.

Subito dopo, per depistare le indagini, la zia di Mujgan metterà in scena un furto, portandosi via i gioielli della defunta. Infine, Behice andrà all'incontro con le altre dame del paese come se nulla fosse accaduto.

In pena per l'assenza della madre, Demir darà il via alle ricerche e non ci vorrà molto prima che il cadavere di Hunkar venga ritrovato.

La notizia della morte si diffonderà velocemente e arriverà alle orecchie di Mujgan che correrà a casa per informare la zia. Quest'ultima si mostrerà indifferente affermando che probabilmente la donna è stata vittima di un brigante.

I dubbi di Mujgan sulla zia Behice

Di fronte a tale atteggiamento, alla mente di Mujgan torneranno le parole della zia che, dopo aver scoperto del matrimonio imminente tra Hunkar e Fekeli, aveva detto di voler sistemare la questione prima dell'ingresso di Hunkar alla villa in qualità di signora.

A questo punto, Mujgan affronterà la zia e con un discorso confezionato ad arte farà presente a Behice che non ritiene impossibile che proprio lei ha ucciso Hunkar.

Behice si mostrerà offesa e, in lacrime, dirà alla nipote che si pentirà delle sue parole quando la polizia troverà il vero colpevole. La messa in scena proseguirà e la zia preparerà le valigie lasciando velocemente la casa di Fekeli. Cosa avrà in mente la perfida donna? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.