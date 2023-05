La perfidia di Behice sarà la protagonista assoluta delle prossime puntate di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della terza stagione della soap provenienti dalla Turchia, non solo la zia di Mujgan ucciderà senza pietà Hunkar, ma subito dopo metterà a punto un piano per far ricadere la colpa del triste evento su un'altra persona. In particolare, sfruttando l'astio ben noto a tutti gli abitanti di Adana tra la defunta e Sevda, Behice denuncerà anonimamente l'ex amante di Adnan Senior e farà trovare in casa sua i gioielli della matrona che lei stessa avrà provveduto a nascondervi.

Behice sfrutta le ostilità tra Hunkar e Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura della perfida Behice. Seguendo la trama della soap turca, Hunkar incontrerà in un luogo lontano da occhi indiscreti Behice, rivelandole di aver scoperto che in passato si è macchiata dell'omicidio dei suoi due mariti per intascare la loro eredità. Sentendosi minacciata la zia di Mujgan estrarrà un coltello e colpirà a morte la sua nemica. Successivamente metterà in scena un furto sottraendo i gioielli e lasciando il corpo della matrona per terra.

Mentre tutti i compaesani di Hunkar la piangeranno, Behice penserà bene di allontanare ogni sospetto da sé visto che anche la nipote comincerà a dubitare della sua innocenza.

Essendo a conoscenza delle ostilità tra Hunkar e Sevda, Behice penserà di sfruttarlo a suo vantaggio così si introdurrà in casa della donna e lascerà i gioielli della povera Hunkar. La zia della dottoressa chiamerà la polizia e denuncerà anonimamente l'ex amante del defunto Adnan Senior.

Sevda accusata dell'omicidio della matrona Yaman

La polizia scoverà i gioielli e manderà degli uomini a prendere Sevda proprio nel bel mezzo del funerale di Hunkar. Sevda, condotta di forza in commissariato, dichiarerà subito la sua innocenza ma gli inquirenti, avendo trovato i preziosi della defunta, non sembreranno disposti a credere alla versione dell'accusata, che si ritroverà incastrata.

Nel frattempo Demir deciderà di restare al funerale della madre rimandando a un secondo momento la possibilità di occuparsi di Sevda.

Behice sembrerà soddisfatta di come si sarà svolto il suo piano e si sentirà immediatamente al sicuro. Non a caso anche Mujgan, che in precedenza avrà accusato la zia dell'omicidio di Hunkar, sarà costretta a ritornare sui suoi passi. Cosa succederà adesso a Sevda? Demir crederà alla versione di colei che ha sempre considerato come una seconda madre? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.