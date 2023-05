L'appuntamento con Terra Amara è confermato nella settimana che va dal 22 al 27 maggio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gulten, la quale riuscirà finalmente a ottenere il via libera per il tanto atteso matrimonio. Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, in occasione di questo imminente matrimonio della sua amica, si ritroverà a fare i conti con il suo passato e le sofferenze che ha vissuto.

Gulten pronta per le nozze: anticipazioni Terra Amara 22-27 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara previste nel corso della settimana dal 22 al 27 maggio 2023, rivelano che Gulten e Cetin riusciranno finalmente ad ottenere il via libera per le nozze.

I due, dopo essersi innamorati profondamente l'uno dell'altra, si renderanno conto di non poter stare più distanti l'uno dall'altro, motivo per il quale organizzeranno il loro imminente matrimonio. Contrariamente a ogni aspettativa anche Gaffur darà il suo consenso per queste nozze: l'uomo, infatti, apprenderà tutta la verità sul male che ha subito sua sorella in passato, motivo per il quale chiederà a Cetin di prendersi cura della ragazza e di esserle sempre fedele.

Quindi Cetin prometterà di voler stare sempre al fianco della donna e di volerle regalare un futuro migliore, pronto a farle dimenticare il male che ha ricevuto in precedenza.

La scelta di Zuleyha per Gulten: anticipazioni Terra Amara al 27 maggio

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che in questo clima di festa, anche Zuleyha deciderà di fare la sua parte.

La protagonista femminile della soap opera turca finirà per spiazzare la sua amata Gulten, confessandole di aver scelto di mettersi a lavoro per confezionare personalmente il suo abito da sposa.

Zuleyha, quindi, deciderà di realizzare da sola l'abito che sarà poi indossato dalla sua amica il giorno delle nozze, rendendola felice.

Zuleyha triste per Yilmaz: anticipazioni Terra Amara 22-27 maggio

Tuttavia, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che col passare dei giorni, questa scelta finirà per avere delle conseguenze inaspettate anche sulla stessa Zuleyha.

Confezionando l'abito da sposa per Gulten, la donna proverà un velo di tristezza per il suo sogno d'amore infranto con Yilmaz, che considera il grande amore della sua vita. Anche Zuleyha, infatti, avrebbe voluto arrivare al fatidico sì sull'altare con Yilmaz, ma il destino ha voluto che al suo fianco ci sia Demir.