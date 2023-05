L'appuntamento con Terra Amara è confermato per sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, come sempre in prima visione assoluta su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno: Demir comincerà ad avere dei sospetti sul conto di sua moglie e del suo rapporto con Yilmaz, quasi come se tra i due ci fosse ancora del tenero.

I dubbi di Hunkar su Zuleyha: anticipazioni Terra Amata 6 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara del 6 maggio 2023 rivelano che Hunkar inizierà a essere preoccupata, perché teme che Zuleyha possa svelare pubblicamente che il piccolo Adnan non è il figlio naturale di Demir.

Per questo motivo, la donna chiederà a suo figlio di intestare tutti i suoi averi alla neonata Leyla: in questo modo, infatti, spera di poter "acquistare" il silenzio di Zuleyha, ma Demir non avrà alcuna intenzione di sottostare alla proposta di sua mamma.

Ben presto, però, le sicurezze di Demir inizieranno a vacillare: l'uomo farà una scoperta del tutto inaspettata che lo lascerà profondamente scosso.

Mujgan sospetta su Demir e Yilmaz: anticipazioni Terra Amara 6 maggio

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara di sabato 6 maggio rivelano che il ricco imprenditore scoprirà che i suoi beni a Istanbul sono stati acquistati da Yilmaz.

Come se non bastasse, resterà scosso anche da un incontro con Mujgan: la dottoressa svelerà a Demir di avere molti dubbi sul rapporto tra Yilmaz e Zuleyha, quasi come se tra i due ci fosse ancora del tenero.

A quel punto, la reazione del ricco imprenditore non sarà affatto delle migliori e tornerà all'attacco contro sua moglie.

Demir furioso con Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 7 maggio 2023

Le anticipazioni di Terra Amara di domenica 7 maggio 2023, rivelano che Demir andrà su tutte le furie con Zuleyha, convinto del fatto che la donna non riesca a stare per davvero lontana da Yilmaz, che sembra essere il vero e unico grande amore della sua vita,

Intanto, dopo aver saputo di questo incontro, Behice si scaglierà contro Mujgan: la donna accuserà la dottoressa di aver compiuto un gesto avventato, dato che in questo modo rischia di scatenare una nuova guerra tra famiglie.

Spazio anche alle vicende di Sermin: nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap opera, la donna si dirà pronta a salvare il suo matrimonio e perciò cercherà in tutti i modi di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito.

Il piano della donna riuscirà ad andare in porto ma, questa volta, sarà Sabahattin che andrà su tutte le furie e comunica alla sua ex moglie che tra di loro è finita e che deve voltare pagina in maniera definitiva. La reazione di Sermin, però, non sarà delle migliori: la donna giurerà vendetta contro il suo ex uomo.