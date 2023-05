Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 5 maggio su Canale 5 alle ore 14:10, Yilmaz rimarrà da solo a casa con suo figlio che, appena sveglio, inizierà a piangere per la fame. Intanto, Mujgan sembrerà essere irrintracciabile, mentre Kerem rifiuterà di prendere il biberon. Successivamente, non sapendo cosa fare, Yilmaz chiederà a Zuleyha di allattare il neonato in assenza di sua moglie, ma proprio in quell'istante rincaserà la dottoressa Hekimoglu che avrà una reazione furiosa. Infine, Hunkar temerà che Altun possa rivelare ad Akkaya di essere il padre biologico di Adnan.

Kerem piange disperatamente per la fame in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Yilmaz, dopo aver convinto sua moglie a lasciare la tenuta per firmare alcuni importanti documenti, rimarrà da solo a casa con suo figlio. Più tardi, il piccolo Kerem si sveglierà e inizierà a piangere disperatamente per la fame, così il giovane Akkaya cercherà di rintracciare sua moglie che sembrerà essere irreperibile. Infatti, la dottoressa ha avuto un imprevisto sulla strada di ritorno che l'ha costretta a tardare il suo rientro a casa.

Zuleyha decide di allattare Kerem in assenza di Mujgan

Successivamente, Yilmaz proverà a dare il biberon al bambino, ma quest'ultimo rifiuterà di prenderlo.

Così, non sapendo come risolvere la situazione, il figlioccio di Fekeli chiederà alla sua ex fidanzata Zuleyha che allatterà il figlio di Mujgan in assenza della madre per farlo calmare. Tuttavia, in quel preciso istante, la donna farà ritorno a casa e scoprirà la sua acerrima rivale in amore con suo figlio e la sua reazione sarà furiosa, soprattutto con suo marito.

Infatti, i coniugi Akkaya litigheranno. Infine, Hunkar inizierà a temere che sua nuora possa rivelare al suo ex fidanzato di essere il padre biologico di Adnan.

Riassunto puntate precedenti di Terra amara

Zuleyha ha accusato Demir di avere una preferenza per la figlia Leyla, ma l'uomo ha negato convinto fosse sua moglie a fare una distinzione tra i figli.

Nel frattempo, Berika ha confidato ad Hunkar che la signora Behice vuole candidarsi come presidente dell'associazione. Successivamente, Mujgan è stata contattata per firmare alcuni documenti a Cukurova, ma ha deciso di non voler far rimanere Kerem da solo con Yilmaz. Così, il giovane Akkaya, ritenendo il comportamento di sua moglie esagerato, ha insistito affinché Hekimoglu potesse sbrigare le proprie commissioni. Infine, sulla strada del ritorno, la dottoressa ha bucato una gomma dell'automobile.