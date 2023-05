I colpi di scena continuano a movimentare le trame della soap opera turca Terra amara. Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) metterà in serio pericolo la sua vita per rimanere a Cukurova, non appena Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) non vorrà più condividere il suo tetto con lei. La spietata donna si farà picchiare da un uomo, ma durante il finto rapimento verrà ferita gravemente per errore. Dopo che saranno avviate delle ricerche non appena sua nipote Mujgan Mujgan (Melike Ipek Yalova) annuncerà la sua sparizione alle forze dell’ordine, Behice verrà ritrovata del tutto priva di sensi.

Trame turche, Terra amara: Hunkar viene uccisa da Behice

Prossimamente Behice ucciderà Hunkar (Vahide Percin), quando la costringerà ad andarsene da Cukurova per non finire in carcere con l’accusa di aver fatto fuori i suoi precedenti mariti. In un primo momento la sospettata dell’omicidio sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), poiché Behice nasconderà a casa sua i gioielli sottratti alla signora Yaman dopo averla pugnalata all’altezza del cuore. Quando l’ex amante del defunto Adnan Yaman Senior dimostrerà la sua innocenza, a puntare il dito contro Behice sarà Zuleyha (Hilal Altinbilek) accusandola di essere la colpevole della morte di sua suocera.

Le parole di Altun desteranno dei sospetti ad Ali Rahmet Fekeli, che dopo aver riflettuto inviterà Behice ad andarsene dalla città: l’anziano uomo per convincere la donna a seguire il suo consiglio, le farà notare di aver peggiorato la situazione tra la nipote Mujgan e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) facendoli entrare ancora più in crisi.

Mujgan preoccupata, Behice finisce in ospedale

Dopo aver preparato le valigie ed essere stata cacciata dalla tenuta da Fekeli, la signora Hekimoglu si recherà all’aeroporto per prendere un volo diretto a Istanbul: non appena arriverà a destinazione la donna darà inizio a una finta aggressione con l'aiuto di un suo complice. Behice farà avere all’uomo ingaggiato da lei del denaro per picchiarla e ferirla a una spalla appositamente per trattenersi a Cukurova: l’imprevisto non tarderà ad arrivare, poiché a causa della presenza di un cane il complice di Behice farà partire uno sparo in maniera accidentale.

A questo punto l’uomo pagato dalla signora Hekimoglu si darà alla fuga invece di prestarle soccorso.

Intanto Mujgan non nasconderà il suo turbamento, quando vedrà la valigia e i vestiti della zia sparsi a terra mentre si troverà con Fikret (Furkan Palali). Per concludere la dottoressa Hekimoglu potrà fare un sospiro di sollievo, poiché la sua parente verrà portata d’urgenza in ospedale dopo essere stata ritrovata in fin di vita: dagli spoiler si evince che l’assassina di Hunkar si salverà a seguito del ricovero.