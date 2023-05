Sono iniziate solamente lunedì 15 maggio le repliche dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne ma in rete è già montata una protesta. Quei fan che si aspettavano di rivedere i momenti salienti delle stagioni degli anni scorsi, stanno storcendo il naso per la scelta della redazione di mostrare quello che è stato trasmesso in tv solo pochi mesi fa. Sui social network chiedono di poter vedere i troni appassionanti del passato e non quelli di Lavinia Mauro e Federico Nicotera.

Aggiornamenti sugli spettatori di Uomini e Donne

La versione "story" di Uomini e Donne che sta andando in onda a metà maggio, sembra non convincere gran parte del pubblico.

Quando è stata annunciata la chiusura anticipata del dating-show, in tantissimi si aspettavano che le puntate trasmesse in replica fossero quelle del passato, ovvero quelle di stagioni che hanno fatto la storia del programma.

Lunedì scorso, invece, i fan hanno scoperto che fino alla fine del mese andrà in onda il riassunto dell'ultima edizione, quella che ha esordito a metà settembre e che ha chiuso i battenti meno di una settimana fa.

Le frequentazioni poco fortunate di Gemma, l'addio tra Ida e Riccardo e il riavvicinamento di lei ad Alessandro, le polemiche sul comportamento di Biagio e il racconto delle nozze di Isabella e Fabio, sono stati gli argomenti al centro dei primi appuntamenti del "best of" del format di Canale 5.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Oltre a formulare le prime ipotesi sul cast che animerà l'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne, in queste ore i fan stanno protestando per quello che il programma sta proponendo.

"Ma perché questa perdita di tempo?", "Hanno creato un collage di quest'anno quando si potrebbero trasmettere integralmente le vecchie puntate", "Noi vogliamo i vecchi troni", "Ancora Lavinia con il suo trono dell'Ottocento", "Mediaset non ce la fa proprio quest'anno", "Non vogliamo rivedere questo genere di storie", questi sono solo alcuni dei commenti con i quali il pubblico ha bocciato la versione "story" del dating-show.

Molti spettatori, ad esempio, avrebbero gradito la riproposizione di percorsi avvincenti come quelli di Costantino Vitagliano e Paola Frizziero, ma anche quelli un po' più recenti di Lorenzo Riccardi e Andrea Damante.

Segnalazione su una coppia di Uomini e Donne

Un altro argomento del quale stanno discutendo i fan nelle ultime ore, è la segnalazione su una coppia di Uomini e Donne Over che non vivrebbe un periodo idilliaco come sembra sui social network.

Stando a quello che ha raccontato una ragazza a Deianira Marzano e Amedeo Venza, un noto cavaliere del programma le scriverebbe spesso su Instagram per chiederle un incontro faccia a faccia.

Gli influencer non hanno mostrato i nomi dei personaggi che sarebbero coinvolti in questa indiscrezione, ma i telespettatori sospettano che possa trattarsi di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Già in passato, infatti, sono circolate molte chiacchiere su un presunto tradimento del napoletano alla fidanzata, ma anche altre su avvistamenti di lui in compagnia di diverse donne.

Per ora non si sa altro su questo rumor, ma il pubblico rimasto "orfano" delle puntate inedite spera che presto possano emergere ulteriori dettagli su una storia che potrebbe appassionare tanto quanto quelle che vanno in onda su Canale 5 durante la stagione.

Le registrazioni del format di Maria De Filippi, infatti, sono terminate la scorsa settimana e non riprenderanno prima della fine di agosto: soltanto tra tre mesi e mezzo si scopriranno i nomi dei protagonisti del cast della nuova edizione, sia i senior che i tronisti.