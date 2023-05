Nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda tra alcuni mesi in Italia, i numerosissimi telespettatori della soap turca assisteranno alla morte di Hunkar per mano di Behice. Demir, non sapendo che fine ha fatto la madre, comincerà a cercarla e si preoccuperà moltissimo.

Andiamo a scoprire cosa accadrà nel dettaglio e quali saranno gli avvenimenti che porteranno alla morte della donna.

Terra amara: dubbi di Hunkar sulla morte dei mariti di Behice

Hunkar, dopo aver preso la decisione di sposare Fekeli, sarà convocata dall'ispettore privato da lei assunto per chiarire alcuni episodi relativi alla nemica dichiarata Behice.

Il detective rivelerà a Hunkar che i due mariti della donna sono morti in maniera alquanto sospetta.

Gli uomini sarebbero morti ufficialmente a causa di un infarto, il referto del decesso era stato firmato dal papà di Mujgan. Il perfetto stato di salute da parte dei due deceduti indirizzerà Hunkar verso una strada diversa, la donna penserà infatti che siano stati uccisi da Behice con lo scopo di intascarsi il loro cospicuo patrimonio.

Terra amara, spoiler: Behice decide di uccidere Hunkar

Hunkar dopo aver tirato le somme sulla colpevolezza di Behice riguardo alla morte dei suoi mariti, deciderà di incontrarsi con la donna in un luogo particolarmente appartato. Hunkar, in maniera molto netta, affronterà Behice e le intimerà di non ostacolare più il suo rapporto amoroso con Fekeli, oltre a mostrarle una documentazione con la quale la accuserà di essere lei l'assassina dei suoi due mariti.

Behice cercherà di negare le colpe che le saranno rivolte ma si dimostrerà piuttosto nervosa e scossa per l'accaduto. Hunkar la inviterà senza mezzi termini a lasciare la cittadina per non doversi ritrovare in carcere.

La zia di Mujgan, una volta ascoltato le parole della sua rivale, fingerà di andare via dal luogo dell'appuntamento, poi tirerà fuori il coltello di cui si era dotata per pugnalare al cuore Hunkar.

Quest'ultima morirà da lì a poco ricordando tutti gli episodi felici che hanno segnato la sua vita.

Terra amara, trame: Demir si preoccupa per la sparizione di Hunkar

Behice dopo aver ucciso Hunkar getterà tutti i suoi gioielli nel fiume, allo scopo di depistare gli inquirenti facendo credere che si sia trattato di un furto.

Demir troverà una lettera di Hunkar nella quale la donna gli comunicava la decisione di sposarsi con Fekeli.

Demir non vedendo più la madre da diverso tempo inizierà a preoccuparsi seriamente e farà visita a Fekeli immaginando che sia con lui.

L'uomo, contrariamente alle attese di Demir, asserirà di non aver visto Hunkar per tutta la giornata, facendolo cadere ancor di più nello sconforto e nella preoccupazione.