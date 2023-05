La terza stagione di Terra Amara sarà costellata da molti addii celebri: con un colpo di scena inaspettato la perfida Behice ucciderà Hunkar. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la matrona degli Yaman, dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Fekeli, convocherà in un luogo segreto la zia di Mujgan. Minacciandola di aver scoperto il suo passato oscuro, Hunkar intimerà alla nemica di lasciare per sempre il paese, ma lei non solo rifiuterà, la colpirà vicino al cuore con un coltello, lasciandola riversa per terra.

Hunkar scopre il passato oscuro di Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla morte di Hunkar. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, dopo aver accettato con gioia la proposta di matrimonio di Ali Rahmet, Hunkar riceverà una chiamata da parte dell'investigatore ingaggiato qualche tempo prima, che le rivelerà delle verità scottanti sul passato di Behice. La matrona degli Yaman verrà informata del fatto che la zia della dottoressa ha avuto due mariti, morti entrambi in situazioni poco chiare.

Secondo il detective i due mariti sono morti ufficialmente per infarto con una certificazione firmata dal fratello Behzat, anche lui ormai passato a miglior vita.

In realtà è stata Behice a ucciderli per potersi accaparrare tutte le ricchezze. Insomma Behice si è macchiata di diversi omicidi. A questo punto Hunkar darà appuntamento alla donna in un luogo sperduto per poterle rivelare di essere a conoscenza di ciò che ha commesso.

Behice colpisce la matrona degli Yaman

Hunkar, di fronte alla nemica, non solo le ribadirà che avendo accettato di sposare Fekeli non si separerà più da lui, ma le rivelerà di aver scoperto tutto il male da lei commesso in passato.

La matrona la minaccerà di portare tutta la documentazione raccolta alla polizia se non lascerà per sempre Adana. Behice si mostrerà nervosa, anche se non confesserà i delitti, e quando sembrerà sul punto di andarsene si volterà e colpirà con un coltello Hunkar arrivando vicino al cuore.

Hunkar cadrà a terra e prima di morire ripercorrerà tutti i momenti più belli della sua vita.

Behice a questo punto metterà in scena un furto sottraendole i gioielli e lasciandola nel luogo isolato. Nel frattempo, trovata la lettera lasciata a metà dalla madre, Demir si recherà da Fekeli con la speranza di poter parlare con lei, ma qui Ali Rahmet le confermerà di non averla vista tutto il giorno. Demir comincerà a preoccuparsi e non passerà molto prima che possa vedere il corpo senza vita della madre.