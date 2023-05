Nello sceneggiato Terra amara Vahap inizierà ad avere una sorta di ossessione nei confronti di Züleyha, al punto che entrerà di nascosto a Villa Yaman. Durante una delle sue visite, però, avrà un incontro a sorpresa con Gaffur, che finirà per accoltellare.

Vahap si intrufola nella camera da letto di Züleyha

Vahap sarà molto arrabbiato a causa di una lite avuta con Hakan e il fratello Abdülkadir, che lo porterà a essere cacciato a Çukurova. Così, per cercare di placcare la sua sete di vendetta, se la prenderà con Züleyha facendo irruzione a Villa Yaman.

Sa che Hakan ha perso la testa per Züleyha, così si deciderà di andarla a trovare.

Farà perdere i sensi alla guardia della villa ed entrerà nei corridoi. Arriverà nella stanza di Züleyha e rimarrà affascinato dalla sua bellezza, si coricherà di fianco a lei e la ragazza non si accorgerà di nulla. Quando l'uomo si renderà conto che Züleyha potrebbe svegliarsi, lascerà la stanza e riuscirà a uscire senza che nessuno dica nulla.

L'ossessione di Vahap per Züleyha

Vahap, però, inizierà ad avere una certa ossessione per Züleyha, così deciderà di intrufolarsi una seconda volta a Villa Yaman, ma stavolta vorrà svaligiare la casa. Da perfetto ladro si vestirà completamente di nero, indosserà un passamontagna, si intrufolerà a Villa Yaman e inizierà a frugare nei vari cassetti.

Vahap, però, non sarà a casa da solo, infatti in cucina ci sarà Gaffur intento come al solito a mangiare. Intanto Vahap continuerà a rovistare tra i cassetti, ma fortuitamente un oggetto cadrà per terra e Gaffur si accorgerà che stranamente c'è qualcuno nel piano di sopra, così andrà a vedere cosa sta succedendo. Vahap e Gaffur si incontreranno nel corridoio, quest'ultimo molto spaventato inizierà a urlare "c'è un ladro".

Per farlo tacere Vahap prenderà un coltello, lo accoltellerà alla gamba e scapperà via. Non andrà comunque via a mani vuote, infatti porterà con sé una scarpa con il tacco di Züleyha.

Lo scherzo di Saniye a Gaffur

Gaffur, invece, verrà portato in ospedale. La situazione non sarà per niente grave, ma lui non farà altro che lamentarsi.

Saniye gli starà accanto, anche perché si è spaventata parecchio dopo aver saputo che Gaffur è stato ferito. Nonostante ciò farà fatica a sopportare le continue lagne del marito.

Nonostante il medico le dica che la ferita è superficiale e che verrà rilasciato il giorno seguente, Saniye deciderà di dargli una lezione. Gli farà uno scherzo e gli darà che forse potrebbero amputargli una gamba, visto che la ferita è più grave del previsto. Gaffur crederà alla cosa e se le prenderà con il dottore per aver minimizzato con lui sul suo stato di salute. Alla fine tutti scoppieranno in una sonora risata e Gaffur imparerà la lezione.