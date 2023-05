Gli spoiler dei nuovi episodi della soap opera turca Terra Amara, in programmazione prossimamente sui teleschermi di Canale 5, raccontano che Hunkar Yaman (Vahide Percin) farà una brutta fine. La dark lady verrà uccisa dalla nemica Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), a un passo dalle nozze con l’amato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). La zia della dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova) approfitterà dell’odio tra la defunta matriarca e Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) per farle addossare a quest'ultima la colpa dell'omicidio. Verrà incastrata da Behice, dato che sarà la prima sospettata dell’omicidio di Hunkar a causa di una prova che sembrerà confermare la sua colpevolezza.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice uccide Hunkar, Demir ritrova il corpo senza vita della madre

Le prossime puntate in onda su Canale 5 saranno caratterizzate da una tragedia che si verificherà per mano di Behice. Tutto inizierà quando quest’ultima sarà smascherata da Hunkar, la quale scoprirà grazie a un investigatore privato che in passato ha ucciso i suoi due mariti per mettere le mani nei loro averi. La signora Yaman ordinerà alla sua rivale di andarsene via dalla città per sfuggire all’arresto: Behice non si lascerà intimorire e pugnalerà Hunkar all’altezza del cuore.

Dopo averla uccisa, Behice ruberà i gioielli a Hunkar, per far credere a tutti che la donna sia stata uccisa dopo un tentativo di rapina.

A ritrovare il corpo senza vita della dark lady sarà il figlio Demir (Murat Unalmis), che sprofonderà nello sconforto totale.

Behice litiga con la nipote Mujgan, Sevda finisce in commissariato

A questo punto Behice attuerà un piano strategico: penserà di mettere nei guai Sevda, l’ex amante del defunto Adnan Yaman Senior e di farla ritenere responsabile dell'omicidio di Hunkar.

Dopo essere riuscita a intrufolarsi nella sua abitazione, Behice nasconderà i gioielli sottratti alla signora Yaman in un cassetto di Sevda. Le forze dell’ordine, quando lo scopriranno, non perderanno tempo e porteranno Sevda in commissariato per farle delle domande sull’assassinio di Hunkar. Anche se l’ex amante di Adnan si dichiarerà innocente durante l'interrogatorio, gli inquirenti faranno fatica a credere alla sua versione. Per concludere Demir preferirà parlare con la matrigna dopo aver dato l’ultimo saluto a Hunkar, invece Behice crederà di avere la fortuna dalla sua parte.