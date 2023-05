A Terra amara arriveranno momenti molto emozionanti nella settimana dall'8 al 14 maggio e in primo piano ci sarà la confessione di Hunkar che dirà a Fekeli la verità sulla paternità di Adnan. L'uomo sarà a dir poco sconvolto, tanto che quando la madre di Demir andrà via dalla sua casa avrà un infarto. A salvargli la vita sarà l'arrivo tempestivo di Behice che effettuerà le manovre di primo soccorso in attesa dell'ambulanza. Yilmaz, invece, sarà furioso con Hunkar, certo che la donna abbia provocato il malore e si recherà da lei, scoprendo un'amara verità.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar spaventata dalle parole di Behice

Le anticipazioni di Terra amara annunciano una settimana molto ricca dall'8 al 14 maggio e in primo piano ci sarà l'infarto di Fekeli. Tutto inizierà dall'elezione di Berike alla presidenza dell'associazione che farà indispettire non poco Behice. La zia di Mujgan, delusa dal risultato, si sfogherà con Hunkar, facendole intendere di conoscere un segreto molto importante della sua famiglia. La madre di Demir capirà che si tratta della paternità di Adnan e terrorizzata dalla possibilità che la verità possa emergere e rovinare molte vite, deciderà di parlare con Fekeli e raccontargli tutto. A casa di Ali Rahmet, Hunkar si farà promettere dall'uomo che ama che non farà parola con nessuno di quello che si diranno.

Anticipazioni settimana 8-14 maggio: Fekeli apprenderà che Yilmaz è il padre di Adnan

Le puntate di Terra amara dall'8 al 14 maggio vedranno al centro delle scene la confessione di Hunkar con Fekeli. La donna confiderà ad Ali Rahmet che Yilmaz è il padre biologico di Adnan, spiegandogli tutto quello che è accaduto e supplicandolo di custodire questo segreto per evitare ulteriori guerre tra famiglie.

Fekeli sarà sconvolto dal fatto e deluso anche dal silenzio di Hunkar per mesi e quando la donna andrà via inizierà a sentirsi male. Il padrino di Yilmaz sarà colpito da un infarto e non farà neanche in tempo a chiedere aiuto. Fortunatamente, in quel momento, rientrerà Behice.

Behice salverà la vita di Fekeli con l'aiuto di Sabahattin al telefono

Le anticipazioni di Terra amara per la settimana dall'8 al 14 maggio rivelano che Behice tornerà a casa e troverà Fekeli sul pavimento. La zia di Mujgan non perderà tempo e chiamerà Sabahattin che per telefono le darà le indicazioni sulle manovre di primo soccorso in attesa che arrivi l'ambulanza. Presa dal panico, ma comunque lucida, Behice riuscirà a salvare la vita di Fekeli che resterà comunque in condizioni critiche. Quando Yilmaz verrà a sapere dell'infarto incolperà Hunkar di aver provocato il malore ad Ali Rahmet e andrà ad accusarla alla villa. La signora Yaman giustificherà la sua visita a Fekeli dicendo di aver chiesto all'uomo di insistere perché lui e Mujgan andassero via dalla tenuta.

Hunkar farà presente a Yilmaz che sua moglie non sta bene con la testa e lo informerà del fatto che si è recata da Demir a chiedere il suo aiuto. Questo particolare deluderà ancora una volta il marito di Mujgan che sarà sempre più stanco di lei.