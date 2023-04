Nelle future puntata di Terra amara in primo piano ci sarà Fekeli, il quale rischierà seriamente la vita quando verrà a sapere da Hunkar che Adnan è il figlio di Yilmaz, perché avrà un infarto. A salvare la vita dell'imprenditore arriverà Behice che attraverso le istruzioni che Sabahatiin le darà al telefono eseguirà le manovre di primo soccorso e riuscirà a rianimare Fekeli. La zia di Mujgan non perderà occasione per rinfacciare alla sua rivale quanto è accaduto.

Anticipazioni Terra amara: Behice minaccerà Hunkar

Ben presto Fekeli verrà al corrente di una verità che gli farà molto male.

Tutto inizierà dopo le elezioni, quando Behice minaccerà Hunkar, dicendole di essere a conoscenza di un segreto che potrebbe rovinare la sua famiglia. La madre di Demir sarà convinta che la zia di Mujgan possa rivelare la vera paternità del piccolo Adnan e farà scoppiare uno scandalo, quindi deciderà di giocare d'anticipo e si recherà da Fekeli, pronta a dirgli tutta la verità.

Anticipazioni prossime puntate: Hunkar dirà a Fekeli che Adnan è figlio di Yilmaz

Hunkar andrà da Fekeli e dopo avergli fatto giurare di non dire a nessuno quanto sta per scoprire gli parlerà sinceramente. "Quando Yilmaz è andato in prigione, Zuleyha era incinta, aspettava un bambino da Yilmaz", dirà la donna sconvolgendo Ali Rahmet.

L'uomo soffrirà molto per essere stato tenuto all'oscuro di qualcosa di così importante per tanto tempo e sarà deluso per l'ennesima volta dalla donna che ama.

Hunkar gli spiegherà tutto nei dettagli e andrà via. Rimasto solo, Fekeli non riuscirà a sopportare l'idea di amare una donna che è stata capace di allontanare suo figlio dal padre e il suo cuore non reggerà.

Behice guidata da Sabahattin eseguirà le manovre di primo soccorso a Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia rivelano che Fekeli rischierà seriamente la vita a causa di un infarto. L'arrivo di Behice qualche minuto dopo sarà provvidenziale. La zia di Mujgan vedrà Ali Rahmet per terra e non esiterà a chiamare Sabahattin, che le darà le istruzioni su come agire in attesa dell'ambulanza.

Behice eseguirà le manovre di primo soccorso, salvando in questo modo la vita a Fekeli e guadagnandosi la gratitudine di Yilmaz che li raggiungerà poi in ospedale. Quando Hunkar verrà a sapere del ricovero di Ali Rahmet si precipiterà a fargli visita, ma Behice non perderà occasione per attaccare la sua rivale. Dopo averla accusata di aver procurato l'attacco di cuore a Fekeli, le dirà che si prenderà cura di lui.